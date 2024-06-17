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Все саммиты по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России обречены на провал. Так считает сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«Какое количество саммитов ни было бы инициировано по украинской проблеме, все они без участия России обречены на провал. Политические тусовки с сомнительным уровнем представительства, саммиты по Украине являются очевидной политической пустышкой», — заявила Ковитиди в беседе с RT.
По её словам, все эти мероприятия созданы для того, чтобы прикрыть истинную сущность Украины, которая стала кризисным активом американской военно-политической биржи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю. По словам представителя Кремля, многие государства, которые принимали участие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждений без присутствия России.
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Элина Позднякова