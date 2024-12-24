«Мы их избаловали»: Политолог Михеев — о кризисе в Абхазии

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Затяжной политический кризис в Абхазии осложнился ещё и кризисом энергетическим. С помощью России проблему нехватки электроэнергии удалось решить, однако политическая ситуация остаётся напряжённой.
Эксперты отмечают, что все в республике как будто согласны, что альтернативы пророссийскому курсу нет, передаёт РИА Новости. Но есть и тревожащие сигналы. Например, с возникновением перебоев с электричеством оппозиционные лидеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью к Грузии, где ожидаемо получили отказ.
Политолог Сергей Михеев объясняет ситуацию тем, что в Сухуме слишком привыкли во всём полагаться на Россию. По его словам, в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, привыкли пользоваться всем, что Россия предоставляет, а взамен «дарить улыбки».
Что касается инвестиционного соглашения с Россией, то Абхазии придётся к нему вернуться. И все в республике это понимают, уверен Михеев. Что касается нынешнего кризиса, то властям Сухума предстоит справляться с ним самостоятельно, заключил политолог.
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Политолог Сергей Михеев объясняет ситуацию тем, что в Сухуме слишком привыкли во всём полагаться на Россию. По его словам, в Абхазии, как и во многих других странах постсоветского пространства, привыкли пользоваться всем, что Россия предоставляет, а взамен «дарить улыбки».
«Мы их всех разбаловали до невозможности», — считает эксперт.
Что касается инвестиционного соглашения с Россией, то Абхазии придётся к нему вернуться. И все в республике это понимают, уверен Михеев. Что касается нынешнего кризиса, то властям Сухума предстоит справляться с ним самостоятельно, заключил политолог.
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Александр Бойцов