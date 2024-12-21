В Абхазии попросили Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Гунба выразил надежду на то, что соответствующее обращение будет поддержано в кратчайшие сроки. И.о. президента добавил, что Абхазия «переживает серьезные испытания, поскольку недавний политический кризис мог вывести республику за рамки конституционного поля».
Напомним, с 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.
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