«Мы не будем кричать, вызывать жалость»: Саша Стоун признался, что в его семье произошло горе

Саша Стоун (фото: Instagram* / sashka_stone)
Блогер и бывший парень Вали Карнавал Саша Стоун, он же Александр Зарубин, признался, что сейчас переживает тяжёлую личную трагедию: в его семье произошло несчастье.
Каких-либо деталей он раскрывать не стал, заметив лишь, что сталкивается с таким впервые и не даёт себе утонуть в депрессии благодаря интенсивным тренировкам.
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«Приходится продолжать жить, работать, улыбаться... Мы не будем кричать, говорить, вызывать жалость, мы просто дальше живём и очень много занимается спортом», — рассказал блогер изданию «7 дней».К слову, после разрыва с Валей Карнавал, на которой Саша Стоун всерьёз собирался жениться, он начал встречаться с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре пара рассталась.
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Дайана Хусинова