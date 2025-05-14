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«Мы не будем кричать, вызывать жалость»: Саша Стоун признался, что в его семье произошло горе

Саша Стоун (фото: Instagram* / sashka_stone)

Саша Стоун (фото: Instagram* / sashka_stone)

Блогер и бывший парень Вали Карнавал Саша Стоун, он же Александр Зарубин, признался, что сейчас переживает тяжёлую личную трагедию: в его семье произошло несчастье.
Каких-либо деталей он раскрывать не стал, заметив лишь, что сталкивается с таким впервые и не даёт себе утонуть в депрессии благодаря интенсивным тренировкам.

«Приходится продолжать жить, работать, улыбаться... Мы не будем кричать, говорить, вызывать жалость, мы просто дальше живём и очень много занимается спортом», — рассказал блогер изданию «7 дней».
К слову, после разрыва с Валей Карнавал, на которой Саша Стоун всерьёз собирался жениться, он начал встречаться с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре пара рассталась.

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В ГД не осуждают решение Венгрии и Словакии поддержать санкции против РФ
14 мая 2025, 18:29

Фото: iStock/syahrir maulana

РФ не осуждает решение Венгрии и Словакии поддержать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, который был учреждён 14 мая. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«Позиции руководства Венгрии и Словакии — это позиции сотрудничества с нашей страной, взаимного понимания, поддержки и уважения общих традиционных ценностей. Но как государства Венгрия и Словакия настолько тесно встроены в структуры Евросоюза, что вести постоянное противодействие антироссийским действиям можно не всегда», — отметила Бутина в интервью «Газете.Ru».

По ее словам, российская сторона благодарна народам Венгрии и Словакии и не осуждает решение этих стран поддержать санкции, так как они не могут оставаться «белой вороной» в политике ЕС.

В свою очередь декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев заявил Общественной Службе Новостей, что введение очередного пакета антироссийских санкций напоминает «День сурка».

«Однако нельзя сказать, что эти санкции для нас неощутимы, потому что бизнесу вновь нужно будет перестраиваться, выстраивать новые цепочки, искать новых поставщиков, искать новый транспорт. Эти проблемы решаемы», — пояснил эксперт.

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Захарова высказалась о решении суда ЕС по закупкам вакцин
Захарова назвала кривосудием отсутствие мер против Урсулы фон дер Ляйен
14 мая 2025, 16:16

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Отсутствие определения ответственности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин от COVID-19 в 2020 и 2021 годах — «это новая страница в есовско-натовском кривосудии». Такое заявление в своем telegram-канале сделала представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», — написала дипломат МИД РФ.

Захарова добавила, что судебное решение может лишь быть основанием для новых исков против еврокомиссара, но не предполагает уголовных или дисциплинарных мер в отношении нее.

«Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы», — резюмировала представитель МИД России.
Ранее суд Евросоюза постановил, что у Еврокомиссии были нарушения при закупке вакцин от коронавируса. Общественности закрыли доступ к информации о ценах на препараты. В суде уточнили, что Еврокомиссия не доказала отсутствие конфликта интересов при закупках.

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#россия
#ес
#политика
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#covid-19
#мид рф
#мария захарова
#новости
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ЕС хочет ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины
Политолог Бирюлин: Россию невозможно привести к переговорам кнутом
14 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/Leestat

Европейские лидеры хотят ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине.

«Они акцентируют внимание Трампа подобно «чертям, призывавшим за помощью к Вию» из известного произведения Гоголя, демонстрируя продолжение недружеских настроений, в то время как сам Трамп все же понимает, что кнутом к переговорам Россию не привести, тормозит процесс со стороны США», — заявил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.

Он подчеркнул, что санкции не приносят ожидаемых результатов, поскольку мир со времен холодной войны сильно изменился. По словам эксперта, крупными экономиками и развитыми технологиями сейчас обладают не только страны «развитого Запада», но и страны «глобального юга».

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#сша
#россия
#санкции
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#мир
#северный поток
#ес
#трамп
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Нарышкин раскрыл планы уехавших из России политиков
Нарышкин: покинувшие РФ политики мечтают расчленить ее при поддержке Запада
14 мая 2025, 11:33

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Уехавшие из России политики из числа «городских сумасшедших» планируют расчленить страну на части, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей», — сказал он в рамках круглого стола по случаю 100-летия со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.
В конце апреля Нарышкин высказывался о судьбе Владимира Зеленского. По мнению директора СВР, у судьбы главы киевского режима есть разные варианты. Так он ответил на вопрос, может ли Зеленский сбежать из Киева.

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#мир
#россия
#политика
#сергей нарышкин
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В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре», где несогласных пытаются свергнуть
Ульянов назвал слова Орбана о брюссельском оркестре ценной оценкой из первых рук
14 мая 2025, 04:46

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС, сравнив её с «брюссельским оркестром», где допустима лишь одна «мелодия», а несогласных подвергают давлению. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X высоко оценил это заявление.
Орбан ранее заявил, что Брюссель в ответ на кризисы усиливает централизацию власти, сокращая суверенитет стран-членов. Ульянов поддержал его позицию, подчеркнув актуальность критики в адрес европейских институтов.

«Ценная оценка из первых рук!», — отметил Ульянов в ответ на публикацию Орбана.
13 мая «Радио 1» сообщало, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства и работы Лысенко.

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#ес
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