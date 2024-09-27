«Мы не уйдём»: На фасаде посольства США в Москве появился новый логотип RT

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26 сентября на фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT «Мы не уйдём».
Так RT ответил на американские санкции.
Напомним, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT.
Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».
Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».
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Напомним, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT.
Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».
Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».
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Элина Позднякова