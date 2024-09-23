В NYT оценили эффективную работе RT в обход санкций

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Газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается об эффективной работе RT в обход введённых против него санкций.
Автор утверждает, что блокировка RT в соцсетях не помогает Западу лишить СМИ обширной аудитории.
При этом уточняется, что, когда каналы и соцсети RT в Германии и Франции были заблокированы, появились другие страницы, копирующие материалы издания. По данным аналитиков, костяк сформированных читателей и зрителей остаётся, и они получают доступ к информации.
Кроме того, автор статьи пишет, что RT пользуется большой популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, СМИ использует репутацию США как властной и эксплуататорской державы, что сильно привлекает аудиторию.
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* Продукт Meta**, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России
** Meta — владелец Facebook и Instagram*, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России
«Онлайн-страницы RT и других связанных с ним СМИ, таких как Sputnik, собрали всемирную аудиторию в Facebook*, насчитывающую более 88 млн подписчиков, согласно данным, опубликованным на CrowdTangle в начале этого года», — говорится в статье.
При этом уточняется, что, когда каналы и соцсети RT в Германии и Франции были заблокированы, появились другие страницы, копирующие материалы издания. По данным аналитиков, костяк сформированных читателей и зрителей остаётся, и они получают доступ к информации.
Кроме того, автор статьи пишет, что RT пользуется большой популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, СМИ использует репутацию США как властной и эксплуататорской державы, что сильно привлекает аудиторию.
Читайте также:
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В США заявили о ключевой роли RT в поддержке СВО в мире
США призовут союзников относиться к работе RT, как к действиям российской разведки
* Продукт Meta**, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России
** Meta — владелец Facebook и Instagram*, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России
Элина Позднякова