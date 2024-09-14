Захарова назвала санкции США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова

Фото: сайт МИД РФ
США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе медиасаммита БРИКС.
Она назвала введённые Штатами санкционные ограничения в отношении российских журналистов «информационной террористической атакой».
Дипломат подчеркнула, что такие действия американских властей являются нападением на свободу слова и человеческое достоинство.
Накануне вечером стало известно, что Госдепартамент США обвинил российский телеканал RT в связях с российской разведкой и призвал американских союзников относиться к его работе как к действиям разведки на территориях третьих стран.
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Дипломат подчеркнула, что такие действия американских властей являются нападением на свободу слова и человеческое достоинство.
Накануне вечером стало известно, что Госдепартамент США обвинил российский телеканал RT в связях с российской разведкой и призвал американских союзников относиться к его работе как к действиям разведки на территориях третьих стран.
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Анастасия Чинкова