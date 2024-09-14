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Захарова назвала санкции США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова

14 сентября 2024, 12:09
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе медиасаммита БРИКС.
Она назвала введённые Штатами санкционные ограничения в отношении российских журналистов «информационной террористической атакой».

Дипломат подчеркнула, что такие действия американских властей являются нападением на свободу слова и человеческое достоинство.



Накануне вечером стало известно, что Госдепартамент США обвинил российский телеканал RT в связях с российской разведкой и призвал американских союзников относиться к его работе как к действиям разведки на территориях третьих стран.

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Трамп: Проголосовав за Харрис, американцы проголосуют за войну с Россией
Трамп заявил о нежелательности для США военного конфликта с Россией
14 сентября 2024, 12:02

Фото: сайт Белого дома

Если американские избиратели проголосуют на президентских выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис, они тем самым выберут войну с Россией. Для Америки было бы лучше такого конфликта избежать.
Об этом во время своего выступления на предвыборном митинге в Лас-Вегасе заявил бывший, а, возможно, и будущий президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий вице-президент будет продолжать политику прежней администрации, которая неуклонно ведёт к столкновению с русскими.

«Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — сказал кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он сумеет добиться урегулирования украинского конфликта ещё до принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

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Депутат ГД Шеремет: Западу стоит открыть на Украине второй фронт против нацизма
14 сентября 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Западу стоит задуматься об открытии на Украине второго фронта по борьбе с нацизмом. Есть надежда, что среди правящих американских и европейских элит всё-таки есть здравомыслящие люди, которых не захлестнула волна бездумной русофобии.
Такое предложение союзникам Киева озвучил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что предки членов этих самых элит плечом к плечу с русскими солдатами уже победили однажды коричневую фашистскую чуму в годы Второй мировой войны.

«Самое время вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю нацистскую чуму нашего столетия», — сказал парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что киевские власти практически не скрывают своих фашистских пристрастий, прославляя Бандеру и братаясь с ветеранами дивизии СС «Галичина». Противостоять этому должны все нормальные люди, независимо от национальности и политических пристрастий, заключил депутат.

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#нацизм
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На Западе предрекли катастрофу в случае разрешения ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием
Дотком: разрешение ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием приведёт к катастрофе
14 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock/vadimrysev

Разрешение Украине ударять вглубь территории России западным дальнобойным оружием приведёт к катастрофе. Об этом предприниматель Ким Дотком написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что мир находится очень близко катастрофе.

Последнее время западные политики всё чаще поднимают вопрос снятия ограничения для ВСУ на использование поставленных Западом дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. Однако, как ранее писала газета Financial Times, это не станет панацеей для Киева и его положения на поле боя. При этом журналисты указывали на то, что скептицизм западных чиновников по этому вопросу связан с ограниченным количеством таких ракет в арсенале ВСУ.

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Путин отправил телеграмму жителям Дагестана, отметив их вклад в борьбу с терроризмом
Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом в 1999 году
14 сентября 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму жителям Дагестана. Текст приводит ТАСС.
В письме он выразил благодарность жителям республики, которые 25 лет назад, в сентябре 1999 года, помогали в отражении агрессии международного терроризма. Тогда удалось разгромить банды террористов, которые ворвались на территорию Дагестана.

Путин подчеркнул, что ополченцы республики совместно с офицерами ВС РФ и добровольцами из нескольких регионов России объединились для борьбы с общей угрозой, проявив самоотверженность, сплочённость, ответственность за свою Родину и беззаветную любовь к ней.

Также глава государства отметил вклад жителей Дагестана в нынешний ход СВО, поблагодарив их за подвиги.

Отдельно Путин отметил заметную роль в укреплении мира и согласия в Дагестане Магомедали Магомедова, который возглавлял республику в переломный момент. Глава государства назвал его мужественным человеков, наделённым несгибаемой волей.

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Daily Mail: Байден заткнул рот спросившему о Путине репортёру
Daily Mail: Байден резко прервал спросившего о Путине репортёра
14 сентября 2024, 11:00

Фото: сайт Белого дома

Американский президент резко прервал репортёра, пытавшегося задать вопрос о российском лидере Владимире Путине. Гарант демократии запретил журналисту говорить до тех пор, пока не выскажется он сам.
По сообщению британской газеты Daily Mail, репортёр телеканала Sky News нарушил протокол перед встречей Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, задав вопрос о российском президенте до официальных заявлений иностранных лидеров. В публикации отмечается, что глав Белого дома буквально вышел из себя.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — обратился Байден к репортёру.

Когда напористый журналист попытался повторить вопрос, президент США резко велел ему замолчать, подчеркнув, что сейчас будет говорить он сам. Ехидные представители СМИ предположили, что если бы речь шла о каком-либо другом вопросе, а не касалась главы российского государства, Байден легко бы пошёл на незначительное отклонение от протокола.

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Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на действия Запада на Украине
Медведев не исключил ядерного удара в ответ на шаги Запада на Украине
14 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерного ответа на действия Запада на Украине. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что западные политики не верят в то, что Москва может серьёзно ответить на их действия, в первую очередь касающиеся возможности снятия запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Они утверждают, что ядерный конфликт не выгоден ни для кого.

Медведев согласился, что ядерный конфликт действительно никому не нужен. Однако формальные предпосылки для удара, которые понятны всему мировому сообществу, имеются. В частности, ситуация в Курской области.

Россия проявляет терпение и делает поспешных шагов, осознавая все их последствия. Однако, вопреки мнению «англосаксонских недоносков», каждому терпению приходит конец. И в итоге правы окажутся те единицы западных аналитиков, которые допускали вероятность такого ответа России.

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#сша
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#украина
#ядерное оружие
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Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России
14 сентября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/vadimrysev

Администрация Вашингтона со всей серьёзностью относится к предупреждению российского президента Владимира Путина об ответе на возможные удары Киева по российской территории с использованием западного оружия.
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако при принятии стратегических решений Соединённые Штату руководствуются прежде всего собственными расчётами, добавил он в ходе брифинга.

«Я не говорил, что мы несерьёзно относимся к угрозам (!) президента России Владимира Путина», — сказал представитель Белого дома.

Ранее российский лидер заявил, что США и их союзники в настоящее время дискутируют не о том, стоит или нет Киеву наносить удары вглубь России западным оружием. Речь идёт о том, примет ли НАТО прямое участие в конфликте. В этом случае Россия оставляет за собой право адекватно ответить на возникающие угрозы, подчеркнул Владимир Путин.

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#сша
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#нато
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ВС США забыли карту крупнейшей американской военной базы в переданной Киеву БМП
ВС США забыли карту военной базы Форт Ирвин в переданной Киеву Bradley
14 сентября 2024, 10:17

Фото: iStock/quantic69

ВС США забыли карту одной из крупнейших американских военных баз в переданной Украине БМП Bradley. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в руках российских военных, которые захватили машину ВСУ на Купянском направлении.

Форт Ирвин является ключевым тренировочным полигоном ВС США, который расположен в Калифорнии.

Поставляемые Украине БМП Bradley регулярно уничтожаются российскими военными. Несколько таких машин даже были захвачены как трофеи. Власти России неоднократно указывали на то, что такие машины не способны кардинально изменить положение ВСУ на фронте.

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Посол Антонов: Штаты не смогут пересидеть за океаном ядерный конфликт в Европе
Посол Антонов заявил о невозможности для США переждать ядерный конфликт в Европе
14 сентября 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Соединённым Штатам не удастся отсидеться за океаном, пользуясь географической удалённостью, в случае начала ядерного конфликта в Европе. Белому дому стоит прекратить играть с огнём, пока не стало слишком поздно.
Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В эфире телеканала «Россия-24» он напомнил, что Москва неоднократно заявляла: ядерной войны между государствами, владеющими самым смертоносным оружием, особенно между Россией и США, быть не может, так как в ней не будет победителей. Впрочем, как и проигравших.

Дипломата удивляет другое: в Америке существует какая-то иллюзия относительно того, что если, не дай Бог, разразится ядерный конфликт, то он не затронет территорию самих Соединённых Штатов. Война будет греметь «где-то там», полагают янки. По словам Антонова, он постоянно пытается донести до американцев одну простую вещь: им не удастся отсидеться за океаном, конфликт затронет абсолютно всех. Об этом говорят даже американские военные, которые помнят о российском атомном подводном флоте.

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