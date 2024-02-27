«Мы не воюем с Россией»: МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что йеменские хуситы ударили по четырём подводным кабелям, обеспечивающие интернет-соединение между Европой и Азией в качестве предупреждения о том, что их политика может привести к куда более значимым последствиям в дальнейшем.