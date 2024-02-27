«Мы не воюем с Россией»: МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину

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Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни не стал поддерживать отправку отправку войск на Украину, так как страна не воюет с Россией. Его слова приводит агентство askanews.
«Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией», — подчеркнул Таяни.
Он отметил, что это его личное мнение и выступил против отправки итальянских войск на Украину.
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