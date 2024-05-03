Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США назвали военную помощь Украине выгодным контрактом

В США назвали военную помощь Украине выгодным контрактом

Орбан: военная помощь Киеву сулит выгодные контракты для промышленности США
03 мая 2024, 11:45
Фото: iStock/Wasan Tita

Фото: iStock/Wasan Tita

Пакет военной помощи Киеву со стороны Штатов станет крупным контрактом для американских промышленных предприятий.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на радиостанции Kossuth. По его мнению, недавнее решение о выделении Киеву $60 млрд — это огромный военный заказ для американской промышленности.

Он подчеркнул, что всегда находятся силы, которые «выигрывают в результате войн». Речь идёт о финансовых спекулянтах, неправительственных организациях, фондах и отдельных лиц, которые «пытаются ловить рыбку в мутной воде», добавил Орбан.



По словам Орбана, есть немало причин для того, чтобы задуматься о том, почему Брюссель так любит войну. По мнению Орбана, Центральная Европа всегда проигрывала в войнах, а Западная — выигрывала.

Читайте также:

Мигранты-ловеласы через секс выманивают секретные данные у шведской полиции

FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
#сша
#контракт
#украина
Два бомбардировщика Ту-95МС выполнили полёт вблизи Аляски
МО РФ: два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами вблизи Аляски
03 мая 2024, 12:12

Фото: Минобороны России

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95мс выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали истребители иностранных государств. Также Ту-95мс летели в сопровождении российских истребителей Су-30см.

Длительность планового полёта составила свыше 11 часов.

Подчеркнём, что такие полёты совершаются лётчиками дальней авиации регулярно. Они летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Все эти полёты осуществляются с учётом международных правил использования воздушного пространства.

Читайте также:

Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность
#минобороны рф
#самолёты
#полеты
#россия
#военная техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Доказательство импотенции Запада»: Медведев высказался о конференции по Украине
Медведев: конференция по Украине докажет полнейшую импотенцию западных элит
03 мая 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам политика, западные власти совершили «болезненную самокастрацию» собственных возможностей по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Причём сделано это было, продолжает Медведев, по прямому указу «группы врачей-маразматиков» из США.

Напомним, что саммит по Украине состоится 15-16 июня в пригороде швейцарского города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Власти страны пригласили на конференцию около 160 государств.

Ранее посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что единственная цель этого саммита – выставить России ультиматум, а этого Москва принимать не собирается.

Читайте также:

В Кремле прокомментировали саммит по Украине в Швейцарии

В Швейцарии назвали число приглашённых на конференцию по Украине стран

В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России
#дмитрий медведев
#конференция
#саммит
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ
FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов
03 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Страны «Большой семерки» отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По информации источника, представители стран G7 в частном порядке утверждают, что данный вопрос больше не обсуждается, несмотря на то, что Киев продолжает требовать тотальный захват российских активов. Вместо этого на Западе изучают альтернативные способы финансирования киевского режима, задействуя замороженные активы России.

Предлагается использовать «непредвиденные доходы», сгенерированные российскими активами в распоряжении депозитария Euroclear. Уточняется, что на Западе считают, что использование прибыли с активов является юридически обоснованным и гораздо менее рискованным, чем полная конфискация резервов РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

Читайте также:

В США заявили, что Байден объявил России войну

Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
#сша
#деньги
#доходы
#киев
#байден
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ ответили на обвинения НАТО
Депутат Журова: НАТО может обвинять Россию, чтобы оправдать действия в будущем
03 мая 2024, 11:19

Фото: Istock/macky_ch

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что НАТО может обвинять РФ в проведении злонамеренных акций для того, чтобы оправдать свои будущие агрессивные действия против страны. Об этом пишет «Лента.ру».

Она считает маловероятным то, что у альянса есть доказательства, уличающие РФ. По её словам, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия. Депутат предположила, что будет что-то на Олимпиаде, а также Журова напомнила слова окружения президента Украины о планах разбомбить Крымский мост. По ее мнению, в НАТО не хотели бы совершать прямых атак против России.

Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления. В данном заявлении страны Альянса выразили готовность к защите от нападений и гибридной войны.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.

Читайте также:

В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину

«Принять Россию в НАТО»: Столтенбергу дали совет после слов об Украине

Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
#страны
#депутат
#крымский нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
03 мая 2024, 11:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Проект закона об упрощенной процедуре передачи конфискованного оружия в зону СВО будет внесен в Госдуму.
Об этом рассказал председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, группа сенаторов и депутатов от ЕР внесут проект закона в пятницу. Он может быть рассмотрен в первом чтении уже в мае, добавил он.

Хинштейн рассказал, что на сегодняшний день на складах МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, более трети из которого подлежит уничтожению. Речь идет в том числе об оружии, сданном собственниками на уничтожение.

Депутат добавил, что действующий закон не предусматривает повторного использования такого оружия. Однако его уничтожение финансируется за счет госсредств. Проект закона поможет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные военные организации.

Читайте также:

В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ

В Госдуму внесён законопроект о праве судебных приставов применять оружие
#госдума
#спецоперация
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США обеспокоены созданием китайских плавучих атомных электростанций
Адмирал США Акилино обеспокоен угрозой плавучих электростанций Китая
03 мая 2024, 11:03

Фото: iStock/ffikretow

Китай подошёл к завершению проектирования плавучих электростанций, которые позволят стране питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море. Об этом сообщил адмирал ВМС США Джон Акилино, слова которого приводит газета The Washington Post.
Офицер обеспокоен новой китайской разработкой, поскольку использование плавучих атомных электростанций может иметь негативные последствия для всех стран региона.

По словам другого неназванного источника издания в Госдепе США, территориальные и морские споры в регионе идут уже давно, но применение таких электростанций позволит китайским властям начать действия, угрожающие национальной безопасности США.

Вместе с тем источник подчеркнул, что Китаю понадобится несколько лет, чтобы приступить к реализации данного проекта.

Читайте также:

Китай предостерег США от пересечения красных линий

Россия и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море

В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
#китай
#сша
#аэс
#море
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране
Euractiv: Франция и Япония решили начать переговоры о взаимном доступе войск
03 мая 2024, 11:01

Фото: iStock/e-crow

Франция договорилась начать с соседней с Россией Японией переговоры о взаимном доступе войск. Об этом сообщает Euractiv.
Французская сторона уже более года настаивает на начале переговоров по соглашению о взаимном доступе войск. Отмечается, что это необходимо для облегчения въезда и размещения иностранного военнослужащих и техники, а также «оперативной совместимости» между вооруженными силами Франции и Японии.

Представитель японского правительства рассказал, что заключение соглашения с Парижем может занять около года. Уточняется, что государства намерены укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

Читайте также:

В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину

НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса»

В Госдуме прокомментировали замысел Макрона по вводу войск на Украину
#япония
#франция
#военные
#техника
#соглашение
#договор
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинскую диаспору в США повергли в шок русскоговорящие военные ВСУ
Милованов: украинскую диаспору в США шокировали русскоговорящие военные ВСУ
03 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/nito100

Украинскую диаспору в Америке шокировали русскоговорящие военные ВСУ. Об этом сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook*.

Проходивших реабилитацию военных ВСУ пригласила к себе украинская диаспора в Вашингтоне. Отмечается, что все проходило по плану, но вдруг разразился скандал. По словам Милованова, ребята начали между собой разговаривать на русском языке.

Эта ситуация повергла в шок украинскую диаспору, но спустя некоторое время часть ее представителей подошла к военнослужащим ВСУ и тоже стала разговаривать с ними на русском языке.

Ранее сообщалось, что На Украине сегодня лишь три школы продолжают преподавать русский язык, и количество учащихся, изучающих его, сократилось до 768 человек. С момента госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали активную борьбу не только с советской историей, но и с элементами, связанными с Россией и русским языком. Принятый в 2019 году закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает использовать украинский язык во всех сферах жизни гражданам страны.

Читайте также:

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык

В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку

Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
#русский язык
#скандал
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии предложили «отрезать» Калининград от России
Финский политик Аалтола предложил закрыть доступ России к Калининграду
03 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Belikart

Директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.
По его словам, помехи в работе навигационных систем исходят из России и, в частности, от Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря. Политик задался вопросом, почему бы не запретить или хотя бы ужесточить доступ России к региону, если происходит вмешательство в авиаперелёты прибалтийских государств.

Ранее главы министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвинили Россию в подавлении навигационной системы GPS и созданию помех для работы авиасообщения в этом регионе.

Читайте также:

Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS

Россию заподозрили в создании помех GPS над Европой

ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
#калининград
#россия
#финляндия
#политика
#навигация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф