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Пакет военной помощи Киеву со стороны Штатов станет крупным контрактом для американских промышленных предприятий.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на радиостанции Kossuth. По его мнению, недавнее решение о выделении Киеву $60 млрд — это огромный военный заказ для американской промышленности.
Он подчеркнул, что всегда находятся силы, которые «выигрывают в результате войн». Речь идёт о финансовых спекулянтах, неправительственных организациях, фондах и отдельных лиц, которые «пытаются ловить рыбку в мутной воде», добавил Орбан.
По словам Орбана, есть немало причин для того, чтобы задуматься о том, почему Брюссель так любит войну. По мнению Орбана, Центральная Европа всегда проигрывала в войнах, а Западная — выигрывала.
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Он подчеркнул, что всегда находятся силы, которые «выигрывают в результате войн». Речь идёт о финансовых спекулянтах, неправительственных организациях, фондах и отдельных лиц, которые «пытаются ловить рыбку в мутной воде», добавил Орбан.
По словам Орбана, есть немало причин для того, чтобы задуматься о том, почему Брюссель так любит войну. По мнению Орбана, Центральная Европа всегда проигрывала в войнах, а Западная — выигрывала.
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Алёна Самарева