Стало известно, что спасёт Украину

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Друзья Украины должны не разжигать конфликт бесконечными поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с РФ. Об этом заявил бывший помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
«Если мы действительно хотим быть друзьями для Украины, то это должно быть не оружие. Мы должны попытаться достичь мира путем переговоров. Это единственная возможность, которая остается на сегодняшний день», — отметил он.
По его словам, без мирного урегулирования конфликта Украина может уменьшиться в размерах. Страны Запада обманули Украину, сделав эту страну полем боя за геополитические интересы, заключил Шуленбург.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на согласие России провести переговоры по Украине в соответствии с международным правом. По его словам, власти США рассматривают проведение переговоров в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. В частности, речь идёт о суверенитете, территориальной целостности и независимости.
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