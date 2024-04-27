«Мы разочарованы»: украинку из конгресса США возненавидели на родине

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Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, столкнулась с ненавистью украинцев из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву. Об этом пишет The Washington Post.
«Спартц, представляющая штат Индиана, росла в Чернигове, местные жители гордились тем, что она стала первым членом конгресса украинского происхождения. Однако после отказа конгрессвумен поддержать новый пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов эта гордость у некоторых трансформировалась в гнев и чувство предательства», — говорится в статье.
Учитель и соседка конгрессвумен заявила, что Спартц больше не украинка, выразив огромное разочарование в связи с этим фактом. Друг отца Спартц, знавший ее с детства, также высказал свое разочарование из-за позиции конгрессвумен.
При этом Спартц направила газете электронное письмо, где пояснила, что было бы «оскорбительным» считать, что как американка она должна не представлять интересы своих избирателей в Индиане, а «какое-то иностранное правительство в стране», из которой она уехала 24 года назад.
Кроме того, Спартц добавила, что сочувствует украинскому народу и военным, которые платят высокую цену за выбор плохих лидеров.
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