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«Мы разочарованы»: украинку из конгресса США возненавидели на родине

WP: украинку из конгресса США возненавидели на родине за отказ поддержать Киев
27 апреля 2024, 08:49
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, столкнулась с ненавистью украинцев из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву. Об этом пишет The Washington Post.
«Спартц, представляющая штат Индиана, росла в Чернигове, местные жители гордились тем, что она стала первым членом конгресса украинского происхождения. Однако после отказа конгрессвумен поддержать новый пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов эта гордость у некоторых трансформировалась в гнев и чувство предательства», — говорится в статье.

Учитель и соседка конгрессвумен заявила, что Спартц больше не украинка, выразив огромное разочарование в связи с этим фактом. Друг отца Спартц, знавший ее с детства, также высказал свое разочарование из-за позиции конгрессвумен.



При этом Спартц направила газете электронное письмо, где пояснила, что было бы «оскорбительным» считать, что как американка она должна не представлять интересы своих избирателей в Индиане, а «какое-то иностранное правительство в стране», из которой она уехала 24 года назад.

Кроме того, Спартц добавила, что сочувствует украинскому народу и военным, которые платят высокую цену за выбор плохих лидеров.

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Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России
Посольство в Лондоне: слова адмирала Радакина об атаках ВСУ приведут к эскалации
27 апреля 2024, 08:27

Фото: iStock/donfiore

Посольство России в Лондоне сообщило, что слова начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина о том, что ВСУ усилят удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как «зеленый свет» для дальнейшей эскалации. Пишет издание РИИ Новости.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что ранее британское руководство неоднократно делало вид, что не замечает многочисленные удары ВСУ по российской территории.

Дипломаты отметили, что такой прогноз Радакина последовал сразу после того, как Киеву был одобрен очередной пакет военной помощи, куда вошло дальнобойное оружие, в частности, ракеты Storm Shadow.

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МИД Польши раскритиковал Дуду за слова о ядерном оружии
МИД Польши: у Дуды нет полномочий обсуждать размещение ядерного оружия
27 апреля 2024, 08:08

Фото: iStock/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий говорить о возможном размещении ядерного оружия в стране, и его об этом предупреждали. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и, чтобы было ясно, не польских, не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», — сказал Cикорский.

Он пояснил, что президент внешнюю политику Польши формулирует Совет министров, а президент только представляет её. По словам Сикорского, правительство не давало Дуде полномочий, чтобы он мог говорить на тему ядерного оружия.

Сикорский добавил, что тема ядерного планирования является очень сложным вопросом, который обсуждается в атмосфере наивысшей секретности в специальных убежищах.

Ранее в интервью изданию Fakt Дуда высказал готовность властей Польши к размещению американского ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил о желании встретиться с Дудой и выяснить, что привело его к таким заявлениям.

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#правительство
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#заявление
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«Март-апрель»: Зеленский назвал срок, до которого продержится Украина
Зеленский заявил Джонсону, что Украина продержится до апреля
27 апреля 2024, 06:17

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что Киев может продержаться до марта-апреля без помощи США. Об этом сообщил информационный портал Politico со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, во время встречи один на один в офисе Джонсона Зеленский установил крайний срок. После этого депутат решил пойти против позиции своих коллег по партии и помочь Конгрессу США провести законопроект через Палату представителей. По словам источников в издательстве, он был готов рискнуть своим положением, чтобы помочь Киеву.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией благодаря помощи США.

25 апреля представитель Конгресса США заявил, что новый пакет военной помощи для украинской армии недостаточен для того, чтобы Киев добился успеха на линии фронта.

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#помощь
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В Армении военные присоединились к акциям протеста
27 апреля 2024, 05:17

Фото: iStock/VahanN

Около 20 военнослужащих из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующим против демаркации азербайджанской границы, передает движение «Тавуш за Родину» в Facebook*.
Также было показано видео митинга людей в военной форме. Министерство обороны на своем Telegram-канале заявило, что приняло меры после публикации видео с людьми в военной форме, установило их личности и предупредило об ответственности за участие в протестных акциях.

В пятницу утром, 26 апреля, жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.

19 апреля было объявлено, что Армения вернула Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщения в СМИ о возвращении сел вызвали протесты.

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Поляки заблокировали на границе выезд автомобилей с нуждами для ВСУ
27 апреля 2024, 05:09

Фото: iStock/Stadtratte

Польские таможенные власти отказали во выезде украинцам, пытавшимся ввезти десятки автомобилей с гуманитарным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь га материалы социальных сетей.
Инцидент произошел на пограничном пункте пропуска «Зосин-Устилуг». Таможенники заблокировали выезд лиц, планирующих доставить в Украину около 20 автомобилей, необходимых ВСУ. В это время между украинцами и поляками произошла словесная перепалка, которую также можно увидеть на опубликованном видео.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Керьвинский заявил, что Варшава не будет депортировать украинцев с просроченными документами и предоставит им защиту. Он также заявил, что государство продолжит защищать права украинских граждан и не будет предоставлять их личные данные никому, «включая украинскую сторону».

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#граница
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В Индии обратили внимание на подозрительную ситуацию с Залужным
WION: Залужный «подозрительным образом» покинул поле зрения общественности
27 апреля 2024, 04:01

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужнный «подозрительно» исчез из общественной жизни в последние недели, сообщил индийский телеканал WION.
По данным телеканала, в последние недели Заружного никто не видел, хотя он должен был быть назначен послом в Великобритании. По слухам, предполагается, что бывший главнокомандующий ВСУ был убит вместе с несколькими другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

В феврале Валерий Залужный был вынужден уйти в отставку.

В марте было объявлено, что Залужный будет назначен послом в Великобритании. В то же время, по данным Washington Post, в начале февраля сообщалось, что бывшему главнокомандующему ВСУ было сделано предложение занять эту должность, но впоследствии Залужный отказался от него. По словам президента Украины Владимира Зеленского, бывший командующий сам хотел стать дипломатом.

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Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard
Минобороны Испании: Мадрид отправил Киеву ракеты Patriot и танки Leopard
27 апреля 2024, 03:40

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Министерство обороны Испании подтвердило поставку ракет Patriot, бронемашин и танков Leopard на Украину, сообщается на сайте ведомства.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. Согласно заявлению, в ближайшие два месяца Испания отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные машины тыла, бронетранспортеры, противотанковое оружие и полевые артиллерийские гаубицы.

Роблес добавила, что в ближайшие месяцы также запланированы поставки боеприпасов калибра 155 мм и 120 мм.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские чиновники лоббируют Польшу, Румынию и Испанию на предмет поставки систем ПВО Patriot. По этой причине многие европейские страны отказали Украине в поставках Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».

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#поставки
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В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА
Канада выделит Украине 2,1 млн долларов на производство БПЛА
27 апреля 2024, 02:21

Фото: iStock/alfexe

Оттава предоставит Киеву 3 миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, сообщается на правительственном сайте страны.
По словам министра обороны, это первый случай, когда Оттава напрямую содействует производству военных беспилотников на Украине. Глава ведомства отметил, что пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Канада также направит Украине 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллионов долларов США) на закупку крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Кроме того, Оттава отправит в Киев 100 канадских беспилотников Teledyne FLIR.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Андрей Дуда провели частную встречу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Оба лидера подтвердили свою неизменную поддержку Киеву. Они выразили поддержку дипломатическим усилиям Владимира Зеленского, направленным на прекращение конфликта в Украине.

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Раскрыта причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
27 апреля 2024, 02:01

Фото: iStock/Diy13

Украина отказалась от мирных переговоров с Россией, которые должны пройти в Стамбуле в апреле 2022 года, из-за отказа Киева принять новые требования, выдвинутые Москвой, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы об итогах переговоров и украинские источники.
Среди условий Москвы, которые Киев отверг, были требования сделать русский язык вторым государственным языком Украины, отменить взаимные санкции и приостановить иски в международных судах.

Члены украинской переговорной команды заявили Die Welt, что спустя более двух лет после конфликта соглашение все еще выглядит позитивно.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», – сказал один из членов делегации.

Проект соглашения также содержит ряд изменений по сравнению с переговорами, состоявшимися в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила из текста соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя через 15 лет после подписания соглашения.

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