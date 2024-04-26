В США верят, что Украина победит в конфликте с Россией

Украина начала активно формировать новые бригады Вооруженных сил, однако ожидает от Запада поддержки в их оснащении. Об этом 26 апреля заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата «Рамштайн», передает РИА Новости.