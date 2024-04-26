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В США верят, что Украина победит в конфликте с Россией

26 апреля 2024, 20:09
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Штаты верят, что Украина одержит победу в конфликте с Россией.
В Вашингтоне обещают поддержку Киеву. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он пояснил, что победы Украина может добиться за счет «огромных усилий, мобилизованных», а также Штатов и их союзников, поставляющих ВСУ необходимое оружие и снаряжения.



Салливан добавил, что военно-промышленный комплекс Штатов наращивает производство вооружений, в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев. Также США готовы в два раза удвоить выпуск артиллерийских снарядов до конца текущего года.

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#украина
#сша
#россия
Киевские больницы эвакуировали после якобы анонса удара
26 апреля 2024, 21:06

Фото: iStock/peterscode

В Киеве эвакуировали две больницы вопреки опровержению анонса якобы удара по ним.
Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Сообщения об эвакуации медучреждений в киевском районе Оболонь появились после видео, где утверждается, что по ним нанесут удар.

Эвакуировали два медицинских стационара, включая детскую больницу. Власти продолжили спецмероприятия, несмотря на опровержение кадров. Сообщается, что меры направлены на обеспечение безопасности пациентов и персонала.

Ранее Киевская государственная городская администрации обвинила СБУ в создании угрозы критической инфраструктуре. Постоянные обыски могут создать угрозу срыва выработки электроэнергии и тепла, заявили в мэрии.

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#киев
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#эвакуация
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Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Дедондер: Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца года
26 апреля 2024, 20:24

Фото: iStock/TebNad

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу 2024 года, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины и что Бельгия приложит все усилия, чтобы это произошло в указанный срок.

Дедондер также отметила, что точные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей и новых самолетов, которые были заказаны в США. При этом министр подчеркнула, что решение принимается с учетом интересов национальной безопасности Бельгии.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил желание ускорить подготовку украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы обеспечить Украину средством воздушной защиты.

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#сша
#министр
#бельгия
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Российская армия взяла под контроль село Бердычи
26 апреля 2024, 20:24

Фото: iStock/fortton

ВС РФ взяли под контроль село Бердычи на авдеевском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna). Отмечается, что подразделения группировки «Центр» выбили противника и завершают зачистку Бердычей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начала активно формировать новые бригады ВСУ, но пока ожидает от Запада поддержки в их оснащении.

Также президент Украины запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО «Пэтриот».

Незадолго до этого в Пентагоне было объявлено о возобновлении военных поставок на Украину на сумму 1 миллиард долларов.

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#вс рф
#авдеевка
#спецоперация
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Зеленский: Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения
26 апреля 2024, 19:53

Украина начала активно формировать новые бригады Вооруженных сил, однако ожидает от Запада поддержки в их оснащении. Об этом 26 апреля заявил Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на заседании контактной группы формата «Рамштайн», передает РИА Новости.
«Даже самые опытные солдаты не смогут изменить ход войны без достаточного количества оружия», — отметил президент Украины.
Кроме того, Зеленский запросил у союзников больше дальнобойного вооружения, включая ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО «Пэтриот» в количестве семи штук.

На днях президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов на продолжение противостояния с Россией. После этого в Пентагоне было объявлено о возобновлении военных поставок на Украину на сумму 1 миллиард долларов.

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Российские хакеры взломали телефон начинающего снайпера ВСУ
26 апреля 2024, 19:17

Фото: iStock/welcomia

Российские хакеры взломали телефон начинающего снайпера Вооруженных сил Украины Юлии Бондарь. Об этом пишет «Общественная служба новостей» со ссылкой на украинские Telegram-каналов.
В нем помимо прочего нашли фотографии наемников из Финляндии.

Ранее появилась информация о присутствии финских офицеров на базе подготовки снайперов под Купянском в Харьковской области. Подтверждение этому факту было обнаружено в файлах на телефоне украинской снайперши.

На YouTube-канале Duran британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе вызвало панику на Западе.

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В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО
ЦКБР: бездумное «увешивание» техники средствами РЭБ превращает ее в мишени ВСУ
26 апреля 2024, 19:05

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Необдуманное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут быть мощными источниками излучения, превращает военную технику в отличные цели для ВСУ.
Об этом 26 апреля заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, сообщает ТАСС.

«Мощный радиосигнал может быть обнаружен противником для определения целей для его поражения. Эффективное использование средств РЭБ поможет обеспечить защиту от дронов и избежать раскрытия своего местоположения перед врагом», — отметил он.
Кузякин подчеркнул, что использование РЭБ требует учета множества тонкостей. Для максимальной эффективности необходимо «соответствие частотам FPV-системы противника и учет других параметров». Он призвал обращаться к производителям конкретных средств РЭБ по соответствующим вопросам.

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Шмыгаль: Ущерб в энергетике Украины не получается устранить
26 апреля 2024, 18:30

Фото: istockphoto/onlyyouqj

Ущерб, нанесенный энергетике Украины, не получается устранить, несмотря на проведение постоянных ремонтных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, повреждения нельзя восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами, отметил он. Украинская компания «Укрэнерго» несколько раз обращалась за аварийной помощью из Европы. В энергосистеме сохраняется серьезный дефицит. Он призвал украинское население экономить электроэнергию.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль попытался запугать американское правительство третьей мировой войной. По его словам, такой исход возможен, если США не окажут Украине финансовую и военную поддержку в объёме, необходимом для противостояния с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Германии рассказали, что происходит с ВСУ к западу от Авдеевки
Welt: ВСУ терпят крах и теряют позиции к северо-западу от Авдеевки
26 апреля 2024, 18:01

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Части Вооружённых сил Украины теряют позиции и по сути терпят крах к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер.
В репортаже для телеканала Welt он отметил, что, хотя и нельзя сказать, что весь фронт полностью обрушен, но на некоторых участках линия фронта очень шаткая и это нельзя не признать. Немецкий репортёр отметил, что к северо-западу от Авдеевки российская армия неуклонно продвигается вперёд и ВСУ находятся под постоянным колоссальным давлением.

Говоря о ситуации в Очеретино, Ваннер назвал её катастрофической для украинских войск. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ бежали из Очеретино, а российские военные заняли населённый пункт и водрузили в его центре триколор. Украинская сторона до сих пор не подтвердила информацию об оставлении Очеретино.

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#всу
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Маме погибшего на СВО не выплатили миллионы «гробовых»
Мать погибшего на военной операции не получила деньги из-за отца в ВСУ
26 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мать российского бойца, погибшего в ходе СВО, не может получить часть посмертных выплат на сына. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

Российский военный погиб в октябре 2022 года. Однако мать смогла добиться лишь половины положенных «гробовых» выплат от государства. В ДНР эту ситуацию объяснили так, что вторая часть денег полагается отцу погибшего военного, но мужчина участвует в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Этот факт в расчет не берется, заявила она.

«Самое главное — соблюсти букву закона», — сказала женщина.

Депутат Госдумы Максим Иванов с этим делом планирует обратиться в генпрокуратуру.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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