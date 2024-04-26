В США верят, что Украина победит в конфликте с Россией

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Штаты верят, что Украина одержит победу в конфликте с Россией.
В Вашингтоне обещают поддержку Киеву. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он пояснил, что победы Украина может добиться за счет «огромных усилий, мобилизованных», а также Штатов и их союзников, поставляющих ВСУ необходимое оружие и снаряжения.
Салливан добавил, что военно-промышленный комплекс Штатов наращивает производство вооружений, в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев. Также США готовы в два раза удвоить выпуск артиллерийских снарядов до конца текущего года.
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Он пояснил, что победы Украина может добиться за счет «огромных усилий, мобилизованных», а также Штатов и их союзников, поставляющих ВСУ необходимое оружие и снаряжения.
Салливан добавил, что военно-промышленный комплекс Штатов наращивает производство вооружений, в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев. Также США готовы в два раза удвоить выпуск артиллерийских снарядов до конца текущего года.
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Алёна Самарева