Офицер Дэвис: США не будут автоматически защищать страны НАТО в случае нападения

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Американский президент Джозеф Байден заявил, что у Штатов не будет выбора, кроме вступления в войну, в случае атаки на союзника по НАТО. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что глава Белого дома неправильно трактует пятую статью устава альянса о коллективном ответе на нападение.
Как пояснил отставной военный в своём YouTube-канале, согласно этой статье, нападение на кого-либо из союзников действительно рассматривается как нападение на всех членов Североатлантического альянса. Однако каждое государство самостоятельно решает, отвечает ли её национальным интересам отправка войск или вооружений в зону военных действий.
Подполковник Дэвис подчеркнул, что пятая статья устава альянса вовсе не предусматривает автоматического вступления в конфликт. США, в частности, в первую очередь будут ориентироваться на свою конституцию. Только Конгресс вправе принять решение, стоит ли объявлять войну или нет, заключил эксперт.
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Александр Бойцов