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Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину, а также председателю КНР Си Цзиньпину за разумный ответ на провокации со стороны Соединенных Штатов. Так считает предприниматель и бывший хозяин крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Бизнесмен выразил мнение в социальных сетях.
«У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — написал Дотком.
Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. За кресло хозяина Белого дома сразятся действующий президент Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Что касается последнего, в мире активно обсуждается покушение, произошедшее в Пенсильвании.
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Никита Кротов