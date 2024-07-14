Захарова сыронизировала о покушении на Трампа: «Угроза внутри»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Американскую демократию довели либерализмом до суицидального состояния. Такое заявление сделала российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявления прессы США о том, что покушение на политика Дональда Трампа является «угрозой американской демократии».
«Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время встречи с избирателями в Пенсильвании. На митинге произошел выстрел, после которого кандидат в президенты США схватился за ухо. Стрелок ликвидирован, инцидент расследуется.
Читайте также:
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Фотограф NYT Миллс заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
Никита Кротов