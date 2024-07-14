Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Захарова сыронизировала о покушении на Трампа: «Угроза внутри»

Захарова сыронизировала о покушении на Трампа: «Угроза внутри»

Захарова заявила что демократию США довели до суицидального состояния
14 июля 2024, 15:32
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американскую демократию довели либерализмом до суицидального состояния. Такое заявление сделала российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала заявления прессы США о том, что покушение на политика Дональда Трампа является «угрозой американской демократии».


«Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время встречи с избирателями в Пенсильвании. На митинге произошел выстрел, после которого кандидат в президенты США схватился за ухо. Стрелок ликвидирован, инцидент расследуется.

Читайте также:

В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа

Фотограф NYT Миллс заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю

В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
#мир
#россия
#сша
#мид рф
#мария захарова
#дональд трамп
#покушение
#новости
Достижения.рф