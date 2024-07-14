Си Цзиньпин посочувствовал пострадавшему при покушении Трампу

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Глава КНР Си Цзиньпин посочувствовал бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу после покушения на последнего во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Слова китайского лидера передали из МИДа. Отмечается, что Пекин обеспокоен покушением на американского политика.
«Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Покушение на Трампа случилось в минувшую субботу, 13 июля, когда во время его речи перед избирателями прозвучал выстрел, и Трамп взялся за правое ухо. Охранники и полицейские немедленно прикрыли экс-президента США, уведя его с трибуны.
Позже выяснилось, что стрелял некий 20-летний Томас Мэтью Крукс, уже ликвидированный американскими спецслужбами. Сейчас жизни Трампа ничего не угрожает, идет расследование. Известно, что в результате инцидента один человек погиб, двое серьезно ранены.
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Никита Кротов