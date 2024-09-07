МИД Армении: Ереван не поддержал расследование МУС «агрессии против Украины»

Фото: istockphoto/irgit
Ереван не стал подписывать совместную декларацию стран Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда (МУС) «агрессии» России против Украины.
Об этом сообщает информационное агентство «Арменпресс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики. По словам пресс-секретаря МИД Ани Бадалян, Армения не поддерживала эту инициативу с самого начала и не участвовала в ней. Всего этот документ подписали 42 государства. В отличие от Армении, многие другие страны из бывшего СССР присоединились к декларации. Среди них республики Прибалтики, Молдавия и Грузия.
В средствах массовой информации появилась информация, что Ереван изначально решил поддержать инициативу, но затем удалил свою подпись под декларацией.
Читайте также:
ЦИК Армении приступил к сбору подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз
Пашинян: Армения не имеет вопросов в отношении военной базы РФ в Гюмри
Песков раскрыл, как ордер МУС повлияет на поездки Путина в другие страны
Александр Бойцов