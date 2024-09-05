ЦИК Армении приступил к сбору подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз

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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Армении поступили документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Напомним, что в парламенте Армении в июне состоялись слушания о целесообразности проведения референдума, по итогу которого будет решён вопрос о вступлении страны в Евросоюз. Такую инициативу предложила платформа демократических сил, объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей.
В ЦИК сообщили, что в четверг 51 гражданин Армении внёс предложение о формировании отдельной инициативной группы по вынесению на обсуждение законопроекта о вступлении страны в ЕС. Полномочным представителем этой группы стал Артак Зейналян.
Отмечается, что необходимо собрать подписи 50 тысяч граждан Армении для внесения законопроекта на обсуждение Национального собрания.
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В ЦИК сообщили, что в четверг 51 гражданин Армении внёс предложение о формировании отдельной инициативной группы по вынесению на обсуждение законопроекта о вступлении страны в ЕС. Полномочным представителем этой группы стал Артак Зейналян.
Отмечается, что необходимо собрать подписи 50 тысяч граждан Армении для внесения законопроекта на обсуждение Национального собрания.
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Анастасия Чинкова