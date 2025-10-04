В Сербии оценили международную обстановку

04 октября 2025, 22:54

Президент Сербии Вучич заявил, что все готовятся к войне

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTV 1 заявил, что «все готовятся к войне», и вопрос лишь в том, на какую сторону кто встанет.