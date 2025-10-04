В Сербии оценили международную обстановку
Президент Сербии Вучич заявил, что все готовятся к войне
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTV 1 заявил, что «все готовятся к войне», и вопрос лишь в том, на какую сторону кто встанет.
Он выразил опасение, что люди перестали кого‑либо слышать и слушать, и констатировал, что мир действительно серьёзно готовится к военным столкновениям.
Вучич подчеркнул, что Сербия стремится избежать конфликтов и сопротивляется попыткам втянуть её в грядущие противостояния с той или иной стороны.
