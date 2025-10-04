Меркель выступила с призывом к Европе по Украине

04 октября 2025, 22:07

Меркель: Европе надо искать путь дипломатии в решении конфликта на Украине

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны искать дипломатические пути урегулирования украинского вопроса, а не ограничиваться только наращиванием оборонного потенциала.





Об этом она рассказала 4 октября в интервью венгерскому изданию Partizán, опубликованном на YouTube.





«... Я (...) думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказала политик.

