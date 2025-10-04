Меркель выступила с призывом к Европе по Украине
Меркель: Европе надо искать путь дипломатии в решении конфликта на Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны искать дипломатические пути урегулирования украинского вопроса, а не ограничиваться только наращиванием оборонного потенциала.
Об этом она рассказала 4 октября в интервью венгерскому изданию Partizán, опубликованном на YouTube.
«... Я (...) думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказала политик.Она добавила, что страны должны заранее и совместно продумывать, как дипломатические шаги могут повлиять на развитие событий, подчеркнув, что никогда не ощущала у себя или у Германии чрезмерной власти, и что на международной арене можно добиться результатов только совместными европейскими действиями.
Ранее, 5 июня, Меркель призывала США и ЕС сохранять единство в противостоянии с Россией и считала, что Западу следует продолжать оказывать военную поддержку Украине и после завершения текущего конфликта.