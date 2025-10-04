ПВО России сбила 11 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря
Минобороны России 2 октября сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над акваторией Чёрного моря.
В телеграм‑канале ведомства указали, что все выведенные из строя дроны поразили в интервале с 18:00 до 20:00 мск.
Ранее в тот же день Минобороны информировало, что за ночь системы ПВО уничтожили в общей сложности 85 беспилотников ВСУ: 38 — над Воронежской областью, 13 — над Крымом, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской областью, 7 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской областью и 2 — над Пензенской областью.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается.
Читайте также: