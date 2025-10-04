Достижения.рф

ПВО России сбила 11 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря

Минобороны: ПВО России сбила 11 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря
Фото: istockphoto/GermanS62

Минобороны России 2 октября сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над акваторией Чёрного моря.



В телеграм‑канале ведомства указали, что все выведенные из строя дроны поразили в интервале с 18:00 до 20:00 мск.

Ранее в тот же день Минобороны информировало, что за ночь системы ПВО уничтожили в общей сложности 85 беспилотников ВСУ: 38 — над Воронежской областью, 13 — над Крымом, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской областью, 7 — над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской областью и 2 — над Пензенской областью.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0