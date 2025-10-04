04 октября 2025, 22:43

Минобороны: ПВО России сбила 11 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря

Фото: istockphoto/GermanS62

Минобороны России 2 октября сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над акваторией Чёрного моря.