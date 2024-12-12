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Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский сможет сохранить свой пост президента Украины, если такое решение примет Запад. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо для РИА Новости.


«Его не выберут, но сделать снова президентом его могут», — предположил Сальдо.

По словам губернатора, Зеленский уже начал подготовку к выборам президента после указания Запада. Несмотря на нежелание самих украинцев, Зеленский сохранит свой пост, так как территорию страны могут поделить, ведь на западные области претендует Польша.

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#зеленский
#украина
МИД РФ: Россия обладает рычагами для изъятия западных активов
12 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

В МИД РФ заявили о наличии рычагов для изъятия западных активов, находящихся на территории России. Об этом рассказали в РИА Новости.
«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов», — говорится в сообщении.

Такое заявление было сделано в ответ на выделение Украине кредита под доходы от замороженных российских активов. В МИД добавили, что в случае изъятия, западные активы используют для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах.

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#россия
#мид
#запад
#активы
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В Дубае состоялась закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России
11 декабря 2024, 23:50

Фото: iStock/G_Royal

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных держав с участием России. Этим поделился «Коммерсант».
По информации издания, в число ядерной «пятерки» вошли США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Встреча прошла 4 декабря, хотя МИД КНР сообщил о ней только 10 декабря.

Ключевой темой обсуждения стали ядерные доктрины. Это была первая консультация в рамках годового председательства Китая в формате ядерной «пятерки».

Как правило, подобные встречи всегда являлись непубличными. В издании отметили, что такой релиз МИД КНР на фоне других является содержательным. Россия о состоявшихся консультациях сообщала в двух-трех фразах, а США в некоторых случаях не сообщали вовсе.

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#сша
#россия
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#ядерное оружие
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Шольц: немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для Германии
11 декабря 2024, 22:59

Олаф Шольц (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие инвестиции в Украину экономически выгодны для ФРГ. Об этом сообщают РИА Новости.
«Инвестиции немецкого бизнеса в Украину до и после конфликта принесут пользу экономике ФРГ», — говорится в сообщении.

Такое заявление Шольц сделал в ходе германо-украинского экономического форума в Берлине. Канцлер отметил, что Украина пойдет по пути стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС. Немецкие вложения в эти государства оказались выгодными для ФРГ. Такого же результата Шольц ждет и от инвестиций в Украину.

Стоит отметить, что этим летом правительство Германии сообщило о планах вдвое снизить объем помощи для Украины. Несмотря на это Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим донором помощи киевскому режиму в Европе.

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#инвестиции
#украина
#германия
#шольц
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Политолог Шаповалов: у Европы нет политической субъектности, все решают США
11 декабря 2024, 22:43

Фото: iStock/SurkovDimitri

У лидеров в Европе нет политической субъектности, все решения принимают США. Так политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения об опасениях Euroclear за финансовую нестабильность, которую может повлечь за собой конфискация активов России.
«Решение принимает Вашингтон. И какие решения будут транслироваться из американской столицы, те решения и будут принимать европейские элиты, несмотря на наличие таких трезвых мнений», — отметил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что конфискация замороженных активов России приведет к полному разрушению правовой сферы на Западе. В разговоре с «Известиями» экономист пояснил, что при любом другом раскладе российские деньги уже бы давно конфисковали.
«Главная проблема — почему до сих пор Европа и США не конфисковали российские деньги — состоит в том, что в рамках европейской и западной судебной культуры, правовой культуры решение должно приниматься судом, а на Западе нет суда, который бы был правомочен решать имущественные споры между Украиной и Россией. То есть Запад в данном случае не сторона конфликта», — поделился Зубец.
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#счёт
#ес
#запад
#рф
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Путин: скорость технологических перемен набирает обороты во всем мире
11 декабря 2024, 22:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Россия Владимир Путин объявил, что во всём мире скорость технологических перемен активно набирает обороты, и РФ должна быть в авангарде данных перемен, ей стоит предлагать нестандартные решения, сообщила «Комсомольская правда».
«Скорость этих перемен высока. Нам, прежде всего говорю о России, нужно предлагать новаторские решения. Отмечу, что только за прошлый год технологии искусственного интеллекта преобразили отрасли целых отраслей», — обратил внимание Владимир Путин на Международной конференции AI Journey.

Позднее президент Российской Федерации отметил, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по стране в вопросе внедрения искусственного интеллекта во все области. Владимир Путин подчеркнул, что искусственный интеллект применяется во всех областях, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Причем их [удалось] реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – добавил российский лидер.

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#искусственный интеллект
#петербург
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В Абхазии при получении гражданства будут приносить клятву
11 декабря 2024, 20:31

Фото: iStock/ Евгений Хабаров

Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одно из важных изменений — публикация реестра получивших гражданство республики лиц и дача клятвы, проинформировал корреспондент ТАСС с заседания.
«Принять во втором и окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия», — говорилось в постановлении парламента республики.

Как подчеркнул представлявший законопроект депутат Дмитрий Маршания, речь идет о госреестре — туда внесут информацию о всех лицах, которые получают гражданство Абхазии.

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Маршания уточнил, что такое нововведение позволит располагать данными и иметь основания принятиях тех или иных людей в гражданство. Депутат добавил, что лица, вступающие в гражданство республики, будут обязаны давать клятву на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом.

Раньше подобных норм не было в законе о гражданстве. Новвоведения вступят в силу 1 мая 2025.

«В обществе часто ходят слухи о том, что направо и налево раздают абхазское гражданство [иностранцам и лицам без гражданства]. После публикации в реестре данных таких слухов не будет», — сказал депутат Даут Хутаба.

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#гражданство
#проект
#закон
#законопроект
#депутат
#абхазия
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В ГД внесли законопроект, позволяющий обращаться к президенту за увольнением главы ЦБ
11 декабря 2024, 20:11

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, допускающий обращение к президенту РФ с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов. Документ разместили в базе данных нижней палаты парламента.
С 2013 года Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России. Под ее руководством ЦБ в конце октября поднял ключевую ставку до 21 процента, а концу года, как предполагают эксперты, она поднимется до 22-24 процентов.

Парламентская оппозиция считает, что нынешняя денежно-кредитная политика (ДКП) пагубно влияет на российскую экономику, они настаивают на резком снижении ставки. Депутаты отмечали что высокая стоимость заемных денег для бизнеса не позволяет тому нарастить выпуск товаров, что и способствует высокой инфляции.

Возмущение подход главы ЦБ вызывает не только у «Справедливой России». Накануне коммунисты на встрече с Набиуллиной употребляли для описания политики органа такие слова, как «предательство» и «вредительство», но с того момента в ЦБ много раз отмечали, что не пойдут на поводу у критиков.

В законопроекте депутаты хотели бы оценивать обеспечение темпов роста ВВП, реальной заработной платы, настоящих располагаемых денежных доходов и по снижению безработицы.

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#политика
#депутаты
#пост
#эксперты
#ввп
#цб
#эльвира набиуллина
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Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ
11 декабря 2024, 19:14

Фото: iStock/ syahrir maulana

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.
Новый пакет санкций в отношении Российской Федерации нацелен против российских и зарубежных компаний, которые могут «косвенно способствовать военно-техническому развитию России».

Подчёркивается, что в санкционные списки будут включены новые физические и юридические лица как из Российской Федерации, так и из иных государств. Цель новых ограничений — подорвать поддержку Москвы со стороны третьих государств.

«[Они] косвенно способствуют военному и технологическому усилению России путем обхода экспортных ограничений», — говорилось в сообщении.

Ранее покидающий пост президента США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.

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#пост
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#джо санкции
#евросоюз
#ес
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Annahar: Вооружённые люди разорили могилу отца Башара Асада Хафеза в Кардахе
11 декабря 2024, 19:05

Фото: istockphoto/zabelin

Толпа вооружённых сторонников оппозиции осквернила семейную усыпальницу бывшего президента Сирии Башара Асада в городе Кардаха. Боевики сожгли гроб с телом его отца Хафеза.
Об этом пишет издание Annahar. В публикации сообщается, что вокруг пылающей гробницы в родном городе семьи Асадов можно было увидеть вооружённых людей в камуфляжной форме. На кадрах, снятых очевидцами, видно как боевики и мирные люди веселятся, празднуют и показывают гробу средний палец, пока он горит.

Могила Хафеза Асада, который занимал должность президента страны с 1971 по 2000 год, расположена в Кардахе на северо-западе Сирии. Вместе с бывшим главой государства в мавзолее захоронены его жена Аниса и старший сын Басиль, погибший в авиакатастрофе.

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