Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, допускающий обращение к президенту РФ с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов. Документ разместили в базе данных нижней палаты парламента.