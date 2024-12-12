Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский сможет сохранить свой пост президента Украины, если такое решение примет Запад. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо для РИА Новости.
«Его не выберут, но сделать снова президентом его могут», — предположил Сальдо.
По словам губернатора, Зеленский уже начал подготовку к выборам президента после указания Запада. Несмотря на нежелание самих украинцев, Зеленский сохранит свой пост, так как территорию страны могут поделить, ведь на западные области претендует Польша.
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Иван Мусатов