МИД Азербайджана направил РФ ноту о прекращении деятельности «Русского дома»

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Баку 3 февраля направил Москве ноту о закрытии «Русского дома» в Азербайджане, ожидаются ответные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
«Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля», — заявил Гаджизаде.
По его словам, уже принято решение о закрытии организации, и теперь страна ожидает зеркальных мер от российской стороны.
Гаджизаде пояснил, что работа подобных организаций в Азербайджане регулируется местным законодательством, а «Русский дом» его нарушил, так как не зарегистрирован в качестве юрлица.
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Элина Позднякова