МИД Азербайджана объявил депутата ГД Валуева персоной нон грата

Американцы отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей на юге Индии авиакосмической выставке Aero India 2025. Это произошло после того, как они узнали, что там же будет демонстрироваться российский Су-57 (по классификации НАТО — Felon - прим. ред.)