МИД Азербайджана объявил депутата ГД Валуева персоной нон грата

Николай Валуев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Министерство иностранных дел Азербайджана внесло депутата Государственной думы РФ, бывшего боксёра Николая Валуева в список лиц, чьё пребывание на территории страны нежелательно (персона нон грата — от лат. persona non grata, «нежелательное лицо» - прим. ред.).
Как сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, въезд на территорию республики парламентарию запрещён из-за его якобы «оскорбительных заявлений и угроз» в адрес закавказского государства и его народа.
Внесению Валуева в перечень персон нон грата в Азербайджане предшествовали его слова о закрытии азербайджанскими властями Русского дома в Баку. Русская Кувалда, как называли тогда ещё не депутата во время его выступлений на ринге, решительно осудил этот шаг.
В разговоре с изданием «Лента.ру» бывший спортсмен назвал действия азербайджанских властей бессмысленными.
Азербайджанцы предсказуемо обиделись, но депутат надеется, что все недоразумения со временем будут улажены.
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Внесению Валуева в перечень персон нон грата в Азербайджане предшествовали его слова о закрытии азербайджанскими властями Русского дома в Баку. Русская Кувалда, как называли тогда ещё не депутата во время его выступлений на ринге, решительно осудил этот шаг.
В разговоре с изданием «Лента.ру» бывший спортсмен назвал действия азербайджанских властей бессмысленными.
«Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», — сказал депутат Госдумы.Ранее Николай Валуев, комментируя закрытие в Баку отделения федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) жёстко прошёлся по азербайджанским диаспорам на территории России.
«Насколько известно, в России нет такой структуры — что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги, очень большие и далеко не всегда легальные. Возможно, пришло время присмотреться к ним повнимательнее», — сказал Валуев.
Азербайджанцы предсказуемо обиделись, но депутат надеется, что все недоразумения со временем будут улажены.
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Александр Бойцов