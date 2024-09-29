Валуев оценил идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о предложении президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Об этом пишет издание Sport24.
Валуев согласился с Вяльбе, отметив, что без Британии у мира значительно бы поубавилось проблем. При этом он не поддержал её предложение о бомбе.
Бывший боксёр отметил, что природа человека и вселенной не терпит пустот, поэтому на освободившееся место обязательно придут другие.
Своё заявление об атаке на столицу Великобритании Вяльбе сделала накануне, 28 сентября. Она подчеркнула, что такой шаг позволит прекратить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
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Бывший боксёр отметил, что природа человека и вселенной не терпит пустот, поэтому на освободившееся место обязательно придут другие.
Своё заявление об атаке на столицу Великобритании Вяльбе сделала накануне, 28 сентября. Она подчеркнула, что такой шаг позволит прекратить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
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Анастасия Чинкова