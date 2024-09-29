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Валуев оценил идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Валуев не поддержал идею Вяльбе о сбросе бомбы на Лондон
29 сентября 2024, 18:10
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о предложении президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Об этом пишет издание Sport24.
Валуев согласился с Вяльбе, отметив, что без Британии у мира значительно бы поубавилось проблем. При этом он не поддержал её предложение о бомбе.

Бывший боксёр отметил, что природа человека и вселенной не терпит пустот, поэтому на освободившееся место обязательно придут другие.



Своё заявление об атаке на столицу Великобритании Вяльбе сделала накануне, 28 сентября. Она подчеркнула, что такой шаг позволит прекратить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

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В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко
29 сентября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В соревновании приняли участие четыре команды: «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Это мероприятие по традиции станет важнейшим этапом подготовки к старту нового сезона.

Матчи стартовали 27 сентября и будут проходить до воскресенья, 29 сентября. В последний день в 14:00 состоится соревнование между «Зенитом-2» и «Университетом-Югра», а в 17:00 – между «Химками» и «Тамбовом».

Вход для всех желающих бесплатный.

Баскетболист Александр Петренко за свою спортивную карьеру выступал за команды: ЦСК ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула), «Уникс» (Казань), ЦСКА (Москва») и «Химки». Также он являлся игроком национальной сборной России.

Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

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Боец UFC нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже
Боец UFC Мойкано нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже
29 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Andy___Gin

Бразильский боец смешанного стиля Ренато Мойкано в нецензурной форме оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243. Об этом пишет РИА Новости.
Боец утверждает, что Макрон является глобалистом. По его словам, происходит попытка «протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Поединок состоялся 28 сентября в Париже. Мойкано одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда медики запретили его сопернику продолжать бой, поскольку его глаза были закрыты из-за гематом.

Для Мойкано это 20-я победа в 26 боях в ММА.

Ранее французский политик Флориан Филиппо рассказал, как США «публично унизили» Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#медики
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Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже
The New York Times: WADA потеряло 900 допинг-тестов перед Олимпиадой в Париже
28 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/RossHelen

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Об этом передает New York Times.
Отмечается, что потерянные тесты были положительными. Согласно информации источника, эти проблемы связаны с поломкой IT-системы.

В самом ведомстве подчеркнули, что отслеживали все случаи применения допинга благодаря информации из иных баз данных.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.

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Агент Барбоза: Для Пьянича РПЛ является возможностью вернуться в Европу
27 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Dziurek

Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Миралем Пьянич перешел в ЦСКА с целью вернуться в Европу.
Ранее Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.

«Я не согласен с тем, что Пьянич приехал в РПЛ заработать денег и просто отбывать номер — он мог это делать в Эмиратах. Судя по всему, у него серьезные намерения, а ЦСКА — серьезный клуб. Для Пьянича РПЛ — возможность вернуться в Европу», — заявил Барбоза в беседе с «РБ Спорт».

26 сентября, московский ЦСКА объявил о переходе 34-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Он подписал контракт с клубом до лета 2025 года с возможностью продления.

Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.

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Канчельскис предположил ничью в матче «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ
27 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что матч «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги может закончиться вничью.
«Зенит» — неудобный соперник для «Краснодара», и по статистике они проиграли много встреч. Конечно, будет желание победить, чтобы выйти на первое место. С «Зенитом» всегда нужно осторожничать, но «Краснодар» будет играть дома», — сказал Канчельскис в интервью Metaratings.ru.

По его словам, «Краснодару» придётся атаковать. При этом они и сами играют в футбол, и другим дают. Канчельскис предположил, что матч, который состоится 28 сентября в Краснодаре, закончится вничью.

Напомним, «Зенит» находится на первой строчке после девяти туров РПЛ, набрав 23 очка. «Краснодар» идет следом с 21 баллом.

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Четыре команды собрал баскетбольный турнир памяти Александра Петренко в Химках
27 сентября 2024, 19:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В баскетбольном центре Химок открылся XIV турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В соревнованиях участвуют четыре команды - «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Турнир по традиции станет этапом подготовки баскетболистов к старту нового сезона. Матчи будут проходить 27-29 сентября», – рассказали в пресс-службе.
Баскетболист Александр Петренко выступал за такие команды, как ЦСК ВВС из Самары, тульский «Арсенал», казанский «Уникс», московский ЦСКА, а также за «Химки». Почти всю свою карьеру играл за сборную России.

Капитан команды погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Впервые соревнования были организованы в первую годовщину смерти баскетболиста.

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#спорт
#баскетбол
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Юран: непонятно для чего в РПЛ нужны иностранные тренеры
27 сентября 2024, 19:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что в РПЛ не должно быть иностранных тренеров.
«Турнирную таблицу нужно посмотреть. «Зенит» на первом, у них российский тренер. «Краснодар» на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. Вот и весь ответ. И для чего нам иностранцы здесь?!» — порассуждал Юран в беседе с «РБ Спорт».

При этом почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не исключил, что предстоящие матчи десятого тура РПЛ будут скучными.

«Я ожидал открытой, элегантный, красивой и комбинационной игры от «Динамо» и «Спартака», но они просто бегали и ставили подножки друг другу. Я не исключаю, что мы будем скучать. Это случится, если команды не покажут мастерство», – сказал Колосков в интервью Metaratings.ru.

При этом он отметил, что результаты команд зависят от тренеров, при этом футболисты везде отличные, заключил Колосков.

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Два подмосковных клуба пробились в 1/16 Кубка России по футболу
27 сентября 2024, 18:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Футбольные команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева и «Композит» из Павловского Посада вышли в 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Оба клуба в четвёртом раунде обыграли команды из вышестоящей лиги ФНЛ по итогам серий послематчевых пенальти. «Знамя Труда» одолело тульский «Арсенал» со счётом 2:1, а «Композит» взял вверх над «Нефтехимиком» с минимальным счётом 1:0», – говорится в сообщении.
Игры 1/16 стадии плей-офф Пути регионов пройдут с 15 по 17 октября. Соперником «Композита» станет пермский «Амкар», а «Знамя Труда» сразится с «Чайкой» из Ростовской области.

Как отметили в министерстве, старейшая футбольная команда России «Знамя Труда» в последний раз пробивалась в 1/16 финала Кубка России в далёком 1999 году. Тогда клуб дошёл до 1/8 финала. А коллектив «Композит» появился лишь в 2022 году, и нынешний успех для него – дебютный в розыгрышах кубка страны.

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#павловский посад
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Спортсмены из Московской области выиграли две медали на чемпионате России по гребле.
27 сентября 2024, 15:11

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Подмосковья выиграли две бронзовые медали на первенстве России по гребному спорту среди юниоров и юниорок в дисциплине «академическая гребля», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В дисциплине «четвёрка без рулевого» команда из Московской области заняла третье место. На первом месте оказался квартет из Санкт-Петербурга, а на втором — спортсменки из Нижегородской области.

Наталия Холопова, Полина Лифантьева, Мария Макарова, Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьёва и Анна Русскова завоевали ещё одну бронзовую медаль на соревнованиях. Они участвовали в дисциплине «восьмёрка с рулевым» и заняли третье место.

Первое и второе места заняли команды из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Всего на старт соревнований вышли 350 спортсменов из 19 регионов России. Соревнования проходили в разных классах, включая одиночки, двойки, четвёрки и восьмёрки.

Первенство России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет проходило с 23 по 27 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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