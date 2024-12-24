Валуев заявил, что его не волнуют слова раскритиковавшего ЧМ-2018 Филиппа Лама

Николай Валуев (Фото: duma.gov.ru)
Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил бывшему капитану сборной Германии по футболу Филиппу Ламу, объявившем о пострадавшей из-за проведения чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году Европе, сообщило издание Sport24.
Филипп Лам говорил, что перед выбором страны-хозяйки международного турнира, важно смотреть на политическую ситуацию.
Бывший чемпион мира по боксу обратил внимание, что от ЧМ-2018 и Олимпиады-2014 в Сочи западные страны были в восторге.
Ранее Николай Валуев прокомментировал допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением.
Читайте также:
Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби
Титов: без России международная гимнастика бедная и блеклая
Фигурист Дикиджи: не думаю о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026
«Ровным счетом начхать на слова какого-то немца! Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России. Моськи лают, а караван идет», — высказался Николай Валуев.
Бывший чемпион мира по боксу обратил внимание, что от ЧМ-2018 и Олимпиады-2014 в Сочи западные страны были в восторге.
Ранее Николай Валуев прокомментировал допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением.
Читайте также:
Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби
Титов: без России международная гимнастика бедная и блеклая
Фигурист Дикиджи: не думаю о допуске российских спортсменов до отбора на ОИ-2026
Ольга Енгалычева