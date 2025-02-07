МИД Азербайджана призвал закрыть «Русский дом» в Баку

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МИД Азербайджана направил МИД России ноту с предложением закрыть «Русский дом» в Баку. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с RT. По его словам, азербайджанское ведомство призвало прекратить деятельность Российского информационно-культурного центра.
Примаков пояснил, что формальной причиной для этого стало отсутствие регистрации у «Русского дома» в качестве юрлица согласно законам Азербайджана. При этом, подчеркнул он, Россия множество раз направляла обращения к азербайджанским Минюсту и МИД, чтобы зарегистрировать свой центр.
Ранее глава МИД страны Айхан Гаджизаде заявлял, что в Баку уже принято решение о закрытии организации, и теперь страна ожидает зеркальных мер от российской стороны.
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«Достаточно сложно регистрировать федеральный орган исполнительной власти, его представительство в какой-то стране как местную организацию», — отметил глава Россотрудничества.
Ранее глава МИД страны Айхан Гаджизаде заявлял, что в Баку уже принято решение о закрытии организации, и теперь страна ожидает зеркальных мер от российской стороны.
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Данил Пономарев