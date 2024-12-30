Азербайджан ограничил с 1 января срок пребывания россиян в стране 90 днями

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Азербайджан вводит для граждан РФ ограничение на пребывание без визы в 90 дней за календарный год. Информация следует из постановления кабмина республики.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Али Асадов. Уточняется, что ограничения вступают в силу с 1 января 2025 года.
Накануне представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил об изменении временных правил пребывания россиян в стране. Он отметил, что это станет зеркальным ответом на нововведения РФ в отношении иностранных граждан.
Ранее турагент Наталия Ансталь перечислила страны, где для отдыха не нужна виза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Накануне представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил об изменении временных правил пребывания россиян в стране. Он отметил, что это станет зеркальным ответом на нововведения РФ в отношении иностранных граждан.
Ранее турагент Наталия Ансталь перечислила страны, где для отдыха не нужна виза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова