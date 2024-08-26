МИД Белоруссии: Минск не получал обращений от Украины с просьбой отвести войска

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Белоруссия не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в беседе с РИА Новости. Единственное, что видела белорусская сторона — сообщения в интернете.
«Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого», — заметил Глаз.Ранее украинский МИД в своем телеграм-канале написал, что Белоруссия концентрирует у границ войска, технику, артиллерию, ПВО и РСЗО, включая бывшую группу «Вагнера». Киев в том же сообщении просил Минск отвести войска и «не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы».
Глаз обратил внимание, что логика украинской стороны «весьма замысловатая» и вопросы следует лучше задать именно Киеву.
«Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую», — пояснил пресс-секретарь.Он также отметил, что концентрация войск со стороны Белоруссии — как раз-таки понятный шаг, учитывая провокации Киева в виде дислокации более 100 тысяч военных, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, а также тотальное минирование приграничной территории.
«Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично», — пояснил Глаз.Читайте также:
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