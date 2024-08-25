«Вагнер» у границ Украины: Киев просит Белоруссию увести войска из-под Гомеля

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В Гомельской области у белорусско-украинской границы фиксируется большая концентрация войск, техники, артиллерии, ПВО и РСЗО с минской стороны, включая бывшую группу «Вагнера». Об этом заявляет МИД Украины в своем телеграм-канале. Ведомство призывает Белоруссию отвести личный состав и вооружение.
По данным министерства, Белоруссия объясняет концентрацию сил учениями, что якобы не соответствует действительности.
Однако киевский режим не уточнил что именно подразумевается под «трагическими ошибками», а также о каком «давлении» со стороны Москвы идет речь.
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«Призываем должностных лиц Белоруссии не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня», — говорится в сообщении украинского МИД.
Однако киевский режим не уточнил что именно подразумевается под «трагическими ошибками», а также о каком «давлении» со стороны Москвы идет речь.
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Данил Пономарев