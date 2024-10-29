МИД Эстонии вручил поверенному РФ ноту по поводу фарватера на Нарве

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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Ему была вручена нота, касающаяся вопроса прохождения границы между странами по фарватеру реки Нарва.
Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR. Поводом для демарша стало удаление российской стороной 25 пограничных буев на реке, с местами расположения которых она была не согласна. В МИД прибалтийской республики подчеркнули, что обе стороны на протяжении десятилетий соглашались с нынешним курсом фарватера и, соответственно, с расположением временной контрольной линии между Россией и Эстонией.
В ноте, переданной российскому поверенному, содержится предложение провести совместные измерения дна и фарватера пограничной реки Нарва, чтобы устранить разное понимание двумя странами направления фарватера и его границ. Последний раз подобные измерения проводились 20 лет назад.
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Александр Бойцов