В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны

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В настоящее время Россия не представляет угрозы для Финляндии. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо в рамках пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям», - заявил Орпо.
Однако он подчеркнул, что Евросоюз должен создать более прочные внешние границы. Премьер Финляндии также выразил надежду на то, что все страны Евросоюза продолжат поддерживать Украину, в том числе и Венгрия. По его словам, союзникам необходимо всесторонне поддерживать киевские власти, а также направить силы на увеличение производства боеприпасов, что уже делает Финляндия.
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