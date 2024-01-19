В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны

В настоящее время Россия не представляет угрозы для Финляндии. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо в рамках пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.