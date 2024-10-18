МИД Франции: страна готовится к гонке вооружений с Россией

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Франция готовится к гонке вооружений с Россией, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI. Барро отметил, что военный бюджет страны значительно увеличен для усиления возможностей французской армии.
«Франция к ней готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности для дислоцирования, вмешательства и обороны. Наша главная линия обороны сегодня находится на юге и востоке Украины», — подчеркнул министр.В рамках нового закона о военном программировании бюджет французской армии в 2025 году вырастет более чем на 3 миллиарда евро и составит 50,5 миллиарда евро. Особое внимание уделяется развитию ядерного потенциала страны, для чего выделено 7 миллиардов евро, что на 8% больше, чем в предыдущем году.
Барро также подтвердил, что Франция продолжит поддерживать Украину военным, финансовым и гуманитарным способом, столько, сколько потребуется. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Россия, в свою очередь, считает, что поставки оружия Украине лишь усугубляют конфликт и ставят под угрозу мирные переговоры.
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Елена Перлова