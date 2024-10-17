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Во Франции поддержали идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

МИД Франции поддержал идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию
17 октября 2024, 22:24
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж поддерживает инициативу Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна пройти до конца года. Об этом Барро сообщил в эфире телеканала LCI.
«Украина сама предложила России принять участие во второй международной конференции, и мы эту идею поддерживаем», — ответил Барро на вопрос о готовности Франции к диалогу с Москвой.

Он также добавил, что конференция состоится «без сомнений» до конца 2024 года.



Ранее Франция объявила о планах поставить Украине новые истребители Mirage 2000 с ракетами класса «воздух-земля». Первые военные самолеты на Украину планируют направить в начале 2025 года.

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В Кремле назвали «план» Зеленского безрассудным и недальновидным
Песков: Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО в конфликт на Украине
17 октября 2024, 20:26

Фото: Сайт Кремля

Владимир Зеленский пытается закрепить участие НАТО в конфликте, именно это и лежит в основе его «плана». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября.
«Главная идея "плана" — формализация прямого участия НАТО в конфликте вокруг Украины. Вот что, по крайней мере, было озвучено и дошло до общественности. Зеленский говорит: вы уже участвуете, но неофициально. А давайте сделаем это официальным, пусть НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что это скорее не план мира, а план дальнейшего обострения ситуации, чтобы вывести на грань столкновения НАТО и России, что, конечно, чревато серьезными последствиями.
«Мы видим реакцию европейцев, даже НАТО, и они явно не рады таким нелогичным, и, честно говоря, глупым предложениям», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Премьер Словакии Фицо допустил поставки вооружений Киеву на коммерческой основе
17 октября 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Словакия вполне может осуществить поставки вооружений Украине, но сделано это будет исключительно на коммерческой основе. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Его слова приводит издание Blesk. Противников такого подхода глава словацкого правительства призвал перестать морализировать.

«Кто хочет покупать оружие и боеприпасы, пусть покупает. Не продадим мы — так продадут другие», — заявил Фицо.
В тоже время политик подтвердил, что по-прежнему является убеждённым противником того, чтобы передавать оружие в дар Украине. Что касается коммерческих поставок, то этот вопрос остаётся открытым, заключил премьер-министр.

Россия неоднократно подчёркивала, что поставки оружия Украине союзниками затягивают конфликт, мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, а также являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые транспорты с вооружениями, отправляющиеся на Украину, являются законной целью российских военных.

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#словакия
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Названа неожиданная причина развала СССР
Володин: СССР развалился после показа «Интердевочки» в кинотеатрах
17 октября 2024, 18:49

Фото: сайт Кремля

В России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Такое заявление в рамках заседания сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».
По данным NEWS.ru, Володин пообещал поддержать фильмы, в которых пропагандируется ведение здорового образа жизни.

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил Володин.

Ранее Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

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Конгрессвумен Грин: Американцы ненавидят Байдена и правительство из-за Украины
17 октября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин прокомментировала новость о выделении помощи Украине. По её мнению, многие американцы ненавидят президента Джозефа Байдена и своё правительство из-за бесконечного выделения денег Киеву.
В своей социальной сети Х она подчеркнула, что граждане США именно потому и относятся с такой неприязнью к властям страны, что некоторые люди, пострадавшие, например, от урагана «Хелен» с большим трудом и минуя многие бюрократические препоны могут получить полагающиеся им жалкие 750 долларов. А «глобалист», как Грин назвала Байдена, одним махом подписывает чек для Украины на 425 миллионов долларов.

Она добавила, что это заставляет американцев возмущаться правительством и администрацией президента, которые, вместо помощи гражданам США, бесконечно накачивают деньгами и оружием далёкую воюющую страну. Также из-за этого жители Штатов неприязненно относятся к Украине, заключила конгрессвумен.

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На Украине заговорили о гражданской войне
Соскин: На Украине начнется гражданская война, если Зеленский не уйдет
17 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский должен немедленно покинуть пост президента Украины, иначе в стране начнется гражданская война. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка, немедленная, иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — заявил Соскин в блоге на YouTube.

Он также подчеркнул, что предложенный Зеленским «план победы» воплотить в жизнь нереально. У Украины на это нет ресурсов, пояснил Соскин, добавив, что за сентябрь Киев потерял больше территорий, чем за весь 2023 год. По его словам, ВСУ понесли полный провал на фронте и уже теряет курский плацдарм.

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Израиль ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара
Kan: Израиль в секторе Газа ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара
17 октября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Gilnature

В секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.
«Сегодня источник в системе безопасности подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар убит», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.

Накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Сообщалось, что под обстрел попало медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах. Израиль заявил, что ХАМАС использовал этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.

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Зеленский намерен переубедить Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО
Зеленский: Украина переубедит Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО
17 октября 2024, 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский высказал намерение убедить канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставки ракет Taurus и членства Украины в НАТО. Эта информация появилась в газете «Украинская правда» 17 октября.
«Он никогда не отказывал, но и не соглашался. Мы будем над этим работать», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что у него было множество бесед с немецким лидером по этим темам.

Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы» 16 октября. Стратегия включает пять ключевых пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт — приглашение Украины в НАТО, второй — разрешение на атаки западными ракетами по России.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент США Джо Байден публично унизил Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне».

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Рогов: Артиллеристы ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
17 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские войска в очередной раз попытались обстрелять город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В своём телеграм-канале он написал, что артиллеристы ВСУ выпустили по городу не менее шести снарядов. Рогов также призвал земляков к осторожности и рекомендовал находиться в укрытиях, а в помещениях укрываться в комнатах без окон.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС рассказывала, что артиллерийские обстрелы со стороны украинских боевиков стали носить практически ежедневный характер. Вояк из ВСУ не останавливает то, что в городе находится атомная электростанция. Российские власти неоднократно предупреждали киевский режим о недопустимости подобных действий. Москва также информировала Запад и МАГАТЭ с возможными рисками, связанными с обстрелами ЗАЭС. Но Киев продолжает обстреливать Энергодар и расположенный рядом ядерный объект.

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В Госдуму внесён законопроект об аресте покинувших Россию граждан
17 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесён законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые ранее совершили правонарушение. Авторами инициативы выступили Госсовет Республики Татарстан и депутат ГД Айрат Фаррахов.
Документ уже доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Кабинет министров РФ поддержал законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. В пояснительной записке к документу уточняется, что законопроект призван не допустить уклонения правонарушителей от административной ответственности.

Данным законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.

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#госдума
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