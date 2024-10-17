Во Франции поддержали идею Украины пригласить Россию на мирную конференцию

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж поддерживает инициативу Киева пригласить Россию на вторую международную конференцию по Украине, которая должна пройти до конца года. Об этом Барро сообщил в эфире телеканала LCI.
«Украина сама предложила России принять участие во второй международной конференции, и мы эту идею поддерживаем», — ответил Барро на вопрос о готовности Франции к диалогу с Москвой.
Он также добавил, что конференция состоится «без сомнений» до конца 2024 года.
Ранее Франция объявила о планах поставить Украине новые истребители Mirage 2000 с ракетами класса «воздух-земля». Первые военные самолеты на Украину планируют направить в начале 2025 года.
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Лия Мурадьян