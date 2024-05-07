МИД Франции вызвал посла России Мешкова

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МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за предполагаемых кампаний по дезинформации со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters.
В ведомстве подчеркнули, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют с целью манипулирования данными и запугивания.
Согласно заявлению французского министерства, Россия якобы перекладывает ответственность, пытаясь обвинить страны Запада в угрозе. Также Москву обвинили в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.
По словам представителей внешнеполитического ведомства, решение о вызове российского посла также стало ответом на аналогичные действия российского МИД в отношении посла Франции Пьера Леви.
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Согласно заявлению французского министерства, Россия якобы перекладывает ответственность, пытаясь обвинить страны Запада в угрозе. Также Москву обвинили в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.
По словам представителей внешнеполитического ведомства, решение о вызове российского посла также стало ответом на аналогичные действия российского МИД в отношении посла Франции Пьера Леви.
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Анастасия Чинкова