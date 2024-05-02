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В России заявили о возможном ударе по территории Франции

Цеков: Франция понесёт большие потери в случае ввода войск на Украину
02 мая 2024, 20:03
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Отправка французских военных на Украину обернётся для Парижа большими потерями. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.
Сенатор подчеркнул, что ввод войск ВС Франции в зону СВО станет «сверхэскалацией» конфликта и обернётся для армии Франции большими потерями.

Также Цеков указал французским властям на ответный удар, который последует со стороны России за подобные действия. Он призвал Макрона понять, что его «наглые» и «агрессивные» действия в отношении России будут иметь негативные последствия для самой Франции.



Кроме того сенатор сомневается, что страны НАТО поддержат французскую армию в случае такого развития событий.

Вместе с тем, Цеков оценил вероятность реальной отправки войск на Украину как невысокую. По его словам, на данный момент дискуссии исходят лишь из громких заявлений Макрона, которые связаны с очевидным поражением Украины.

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Кэмерон: ВСУ имеют право наносить удары по территории России британским оружием
02 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов о применении ВСУ предоставленного Британией оружия для ударов по целям на территории России, Кэмерон заявил, что Украина имеет на это полное право.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна планирует принять участие в разработке новой общеевропейской системы ПВО «Небесный щит», которую создают специально для ведения борьбы с Россией. В данный момент по этому вопросу ведутся переговоры.

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Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
МО: ПВО около 19:20 сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
02 мая 2024, 20:15

Фото: iStocka/apsky

Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом Минобороны России написало в Telegram-канале.
Отмечается, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника самолётного типа была пресечена в районе 19:20 мск.

Ранее сообщалось, что ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ над территорией этого региона.

Минобороны России в четверг 2 мая сообщили об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР. Это позволило российским войскам улучшить тактическое положение и поразить несколько целей, а также поспособствует дальнейшему продвижению ВС РФ.

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ВКС поразили пункт управления ЗРК «Ирис-Т» в районе Островерховки

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#белгородская область
#беспилотник
#всу
#пво
#минобороны рф
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ВКС поразили пункт управления ЗРК «Ирис-Т» в районе Островерховки
02 мая 2024, 19:43

Фото: iStocka/apsky

ВКС РФ одним ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» около населённого пункта Островерховка. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее агентство Reuters опросило нескольких украинских военных, которые рассказали, что атаки российских войск всегда непредсказуемы. Также они подчеркнули, что в ВСУ признают постоянную угрозу. В частности, речь идёт об угрозе атак с помощью беспилотников.

Также сообщалось, что российским военным удалось захватить редкую американскую боевую машину передовых и артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения M7 Bradley Fire Support Vehicle (B-FiST).

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#минобороны рф
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#вс рф
#всу
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В США указали на готовность России к переговорам по Украине
Директор по нацразведке Хейнс: РФ готова к переговорам с США и Украиной
02 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/sb2010

Российская сторона готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не согласна на существенные уступки. Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооружённым силам.
Она отметила, что Россия несколько последних месяцев указывает на готовность провести переговоры с Киевом и с Соединёнными Штатами относительно будущего Украины. При этом российские власти вряд ли пойдут на значительные уступки.

Кроме того, Хейнс указала на позитивную ситуацию для России, поскольку в настоящее время события на фронте и в международных делах складываются в пользу именно российской стороны.

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#украина
#россия
#переговоры
#политика
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В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
02 мая 2024, 19:30

Фото: istock / Leonid Ikan

Серия взрывов прогремела в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале местного издания «Страна.ua».
Позднее информацию о взрывах подтвердили в эфире телеканала «Общественное». Информации о разрушениях в настоящее время нет. Также не сообщается, была ли объявлена воздушная тревога в регионе.

Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать территорию Крымского полуострова с использованием беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российской системе ПВО удалось сбить дрон. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

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#минобороны рф
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#пво
#воздушная тревога
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Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой «Восток»
02 мая 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также отмечается, что этим же документом глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику управления оперативной подготовки российской армии и командующему 68-м армейским корпусом Виталию Полесному.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Отмечается, что он представлен к награде за самоотверженность и мужество, проявленные во время исполнения профессионального долга.

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#владимир путин
#военные
#награда
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Военкор Лисицын показал кадры уничтожения танка Abrams в районе Очеретино
02 мая 2024, 19:15

Фото: iStock/dr_evil

Военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в своем телеграм-канале кадры уничтожения американского танка Abrams в районе села Очеретино в ДНР.
Он сообщил, что техника противника была уничтожена с помощью российского БПЛА «Ланцет-2 ОА».



Ранее в Минобороны РФ привели подробности уничтожения американской боевой машины российскими силами. По информации ведомства, расчет ВС РФ, который уничтожил Abrams, на протяжении трех дней выслеживал танк.

Об успешно проведенной операции в зоне СВО стало известно в конце марта. ВС РФ подбили вражеский танк на Авдеевском направлении.

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#вс рф
#танк
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ВСУ назвали атаки российской армии непредсказуемыми
Reuters: ВСУ признают постоянную угрозу от российских дронов
02 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ называют атаки российской армии непредсказуемыми и признают постоянную угрозу.
Об этом сообщает агентство Reuters, пообщавшееся с военнослужащими ВСУ. Они отметили, что российские атаки по военным позициям Украины были постоянными и «часто непредсказуемыми».

Как подчеркнули украинские боевики, постоянную угрозу для них представляют российские БПЛА. Также военнослужащие испытывали постоянную нехватку живой силы, что приводило к рассредоточенности и усталости.

В конце апреля главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и подчеркнул, что ВС РФ имеют значительное преимущество и тактические успехи.

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#украина
#вс рф
#всу
#спецоперация
#россия
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Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью
МО: ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/rancho_runner

Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка совершения террористической атаки с помощью беспилотников самолётного типа на территории России пресечена дежурными средствами ПВО в районе 17:20 мск.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили село Бердычи в ДНР. Позднее советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что освобождение населённого пункта под Авдеевкой позволит расширить плацдарм российской армии в районе Очерединского выступа. Также это поможет усилить огневое давление на дорогу, ведущую к важнейшему хабу ВСУ — Покровску.

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#белгородская область
#беспилотник
#пво
#сво
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