В России заявили о возможном ударе по территории Франции

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Отправка французских военных на Украину обернётся для Парижа большими потерями. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.
Сенатор подчеркнул, что ввод войск ВС Франции в зону СВО станет «сверхэскалацией» конфликта и обернётся для армии Франции большими потерями.
Также Цеков указал французским властям на ответный удар, который последует со стороны России за подобные действия. Он призвал Макрона понять, что его «наглые» и «агрессивные» действия в отношении России будут иметь негативные последствия для самой Франции.
Кроме того сенатор сомневается, что страны НАТО поддержат французскую армию в случае такого развития событий.
Вместе с тем, Цеков оценил вероятность реальной отправки войск на Украину как невысокую. По его словам, на данный момент дискуссии исходят лишь из громких заявлений Макрона, которые связаны с очевидным поражением Украины.
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Также Цеков указал французским властям на ответный удар, который последует со стороны России за подобные действия. Он призвал Макрона понять, что его «наглые» и «агрессивные» действия в отношении России будут иметь негативные последствия для самой Франции.
Кроме того сенатор сомневается, что страны НАТО поддержат французскую армию в случае такого развития событий.
Вместе с тем, Цеков оценил вероятность реальной отправки войск на Украину как невысокую. По его словам, на данный момент дискуссии исходят лишь из громких заявлений Макрона, которые связаны с очевидным поражением Украины.
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Анастасия Чинкова