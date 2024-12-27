Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

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Оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных средств после прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».
Политик отметил, что такие шаги будут предприняты и в будущем. В итоге это может дойти до того, что оппозиционные партии войдут в парламент раньше остальных.
Кобахидзе подчеркнул, что оппозиционные партии приняли решение продолжить получение государственного финансирования после парламентских выборов. Также он высказался о заявлении ЦИК Грузии об истечении сроков подачи заявлений об отказе от денег из бюджета. По его словам, три из четырёх крупнейших партий грузинского парламента, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не стали выступать против бюджетных денег.
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Анастасия Чинкова