МИД: Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

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Париж решил отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом информирует издание AFP, ссылаясь на МИД Франции. По данным ведомства, решение принято по причине действий азербайджанской стороны, которые наносят ущерб двусторонним отношениям стран.
В МИД Франции отметили, что Париж предпринимает усилия, которые направлены на стабилизацию отношений между государствами, в соответствии с международным правом и территориальной целостностью.
В марте глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция не поддерживает мир на Южном Кавказе, а подстрекает Армению к войне. Он обратил внимание, что Париж поставляет Еревану вооружения и боеприпасы. Как утверждает Нагиев, спецслужбы Франции занимаются формированием шпионской сети, которая угрожает национальной безопасности Азербайджана.
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Алина Юрчак