МИД ФРГ отреагировал на заявление Пескова о ситуации на Украине

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Правительство Германии приняло к сведению слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия находится в состоянии войны. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ на брифинге с журналистами.
Ранее Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что то, что начиналось как специальная военная операция из-за всё более растущей вовлечённости Запада в конфликт превратилось для России в настоящую войну. По его словам, после того, как НАТО и ЕС по сути вступили в конфликт на стороне Украины, СВО фактически стало войной, хотя юридически она осталась спецоперацией и статус её не поменялся.
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Александр Бойцов