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МИД ФРГ отреагировал на заявление Пескова о ситуации на Украине

Спикер МИД ФРГ: Германия приняла к сведению слова Пескова о «состоянии войны»
22 марта 2024, 15:12
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Правительство Германии приняло к сведению слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия находится в состоянии войны. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ на брифинге с журналистами.

Спикер немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в Германии давно известно, что Россия ведёт войну на Украине. По его словам, оценка Москвой ситуации в соседней стране никак не влияет на «ужасную ситуацию» на месте событий.

Ранее Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что то, что начиналось как специальная военная операция из-за всё более растущей вовлечённости Запада в конфликт превратилось для России в настоящую войну. По его словам, после того, как НАТО и ЕС по сути вступили в конфликт на стороне Украины, СВО фактически стало войной, хотя юридически она осталась спецоперацией и статус её не поменялся.

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Крапивник: Заявления Запада о «российской угрозе» — психологическая операция
22 марта 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Бывший офицер ВС США Станислав Крапивник высказал мнение о том, что все заявления Запада о «российской угрозе» являются психологической операцией для подготовки «населения к войне».
При этом, как поясняет эксперт, в частности, США не намерены вступать в открытое противостояние.

«Хотят ли США сегодня вступать в полномасштабную войну? Скорее всего, нет. Пожертвуют ли они европейцами? Конечно, это совсем не проблема для Вашингтона», — пояснил в беседе с RT Крапивник.

Вместе с тем известно, что в ЕС не смогли договорится о поставках оружия Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на издание Politico, финансирование поставок Киеву за счёт оборонных облигаций поддержали Франция, Эстония, Польша и другие, в то время как Германия, Нидерланды и Австрия выступили против этого.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.

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Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ
22 марта 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.
«У Польши проблемы связаны ещё и с тем, что фермеры испытывают сложности из-за того, что Еврокомиссия приняла решение о беспошлинном ввозе на территории Евросоюза продукции с Украины. А она лишает польскую продукцию конкурентоспособности. И здесь заявление о том, что Россия якобы готовится к каким-то завоеваниям, я думаю, как раз и должно отвлекать», — пояснил в беседе с RT Оленченко.

Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявлял, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.

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#россия
#заявление
#нато
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Аналитик Блохин заявил о генетической пропитке Польши российской угрозой
22 марта 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.
«Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других стран Запада. Политическое руководство Польши генетически пропитано этой мнимой «российской угрозой». Также они пытаются переключить внимание от этих фермеров. Вся польская элита настолько русофобская, что её задача «расти» и создавать новую на этой основе», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.

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#россия
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#польша
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Стефанишина: Киев получил лишь 10% средств, необходимых для выживания
Премьер Стефанишина: «Ситуация на Украине очень плохая»
22 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/DmyTo

Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, «ситуация очень плохая», заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер пожаловалась на Киевском форуме безопасности, что за прошедшие два месяца Украина получила лишь мизерную долю от суммы финансовых средств, которые нужны для обеспечения выживания государству.

«Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая...», — сообщила Стефанишина.

Украине в среду 20 марта был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе. О своей осведомленности либо неосведомленности данной новостью премьер ничего не сообщила.

Программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года.

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#украина
#евросоюз
#финансирование
#премьер-министр
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Нидерландская журналистка ван ден Энде заявила о военной пропаганде НАТО
22 марта 2024, 14:36

Фото: istockphoto.com/stormwatch153

Нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде заявила, что сейчас Запад проводит военную пропаганду против России, выказывая военную риторику.
При этом, считает ван ден Энде, Россия не намерена вторгаться в Европу.

«Всё, что происходит, это большая пропаганда. Они, особенно Германия, знают, что у них недостаточно человеческих ресурсов. Бундесвер недостаточно подготовлен. У них нет достаточно солдат. Как они собираются сражаться против России?» — прокомментировала ситуацию в беседе с RT ван ден Энде.

А политолог Георгий Бовт добавил, что все европейские лидеры, делая какие-либо заявления, всегда думают, что действуют в интересах своей страны.

«Никто и никогда даже сам себе не признается, что он действует во имя каких-то тёмных сил. Макрон, например, считает, что Россия угрожает Европе, а он сам должен принять на себя некие лидерские функции, стать своего рода военным лидером Европы на фоне мямли Шольца», — добавил в беседе с «Царьградом» Бовт.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.

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#россия
#страны
#германия
#нато
#евросоюз
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Песков назвал планы ЕС ограничить импорт зерна из РФ нечестной конкуренцией
22 марта 2024, 13:57

Фото: istockphoto/Henadzi Pechan

Урсула фон дер Ляйен представила на саммите лидеров стран ЕС представила план по ограничению импорта зерновых из России в Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие действия явным проявлением недобросовестной конкуренции.
Он также отметил, что от такого шага в конечном итоге пострадают европейские потребители. Представитель Кремля отметил, что Россия имеет много альтернативных направлений для поставок за рубеж своей сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых. Экспертам предстоит просчитать, каким образом следует перенаправить товарные потоки, чтобы компенсировать потери от ограничений, уточнил Песков.

Ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что введение Евросоюзом повышенных пошлин на российское зерно незначительно отразится на отечественных производителях, поскольку их поставки в Европу и так невелики. По его мнению, реальную угрозу для европейских аграриев представляет экспорт с Украины.

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#россия
#зерно
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#экспорт
#поставки
#песков
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Песков пояснил свои слова о военном состоянии России
Песков: правовой статус СВО сохранился, но для РФ де-факто она стала войной
22 марта 2024, 13:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правовой статус спецоперации не изменился, однако де-факто она превратилась для России в войну.
«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре», - пояснил Песков журналистам.

Однако он отметил, что де-факто, спецоперация переросла в войну после как в конфликт вступили страны Запада, которые оказывают Украине всевозможную поддержку, направленную на победу Киева в противостоянии с Москвой.

Напомним, ранее Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны после того, как коллективный Запад вмешался в проведение российской спецоперации на Украине.

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#операция
#конфликт
#страны
#спецоперация
#запад
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Песков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым
22 марта 2024, 13:14

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Дмитрий Песков заявил, что Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков подчеркнул, что Россия не допустит существование на своих границах страны, у которой есть желание использовать любые инструменты для того, чтобы забрать Крым себе, «не говоря уже о территории новых субъектов».

Как уточняет Песков, для России важно — освободить территорию новых регионов от киевского режима и обезопасить местных жителей в этих областях.

Предствитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны с того времени, как в зоне проведения спецоперации родилась «компашка» Украины и западных стран.

Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума: большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.

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#россия
#страны
#крым
#заявление
#сво
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Глава МИД Польши Сикорский: Власти США знали о диверсиях на «Северных потоках»
22 марта 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американские власти знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В интервью изданию Rzeczpospolita глава польского внешнеполитического ведомства не уточнил, кто именно, по его мнению, устроил взрывы на газопроводах. Он указал, что это сделали те, кто имел в этом определенную заинтересованность. Сикорский также добавил, что американская сторона имела определённую информацию о готовящейся диверсии, но никак этому не воспрепятствовала.

В сентябре 2022 года, когда произошли взрывы на «Северных потоках», Сикорский ещё не был главой министерства иностранных дел. Ещё тогда он заявил об участии Соединённых Штатов в подготовке диверсии. В своей социальной сети нынешний глава МИД Польши написал под снимком с места аварии: «Мелочь, а приятно. Спасибо, США!».

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