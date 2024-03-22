Песков пояснил свои слова о военном состоянии России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правовой статус спецоперации не изменился, однако де-факто она превратилась для России в войну.
«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре», - пояснил Песков журналистам.
Однако он отметил, что де-факто, спецоперация переросла в войну после как в конфликт вступили страны Запада, которые оказывают Украине всевозможную поддержку, направленную на победу Киева в противостоянии с Москвой.
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