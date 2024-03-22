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Песков пояснил свои слова о военном состоянии России

Песков: правовой статус СВО сохранился, но для РФ де-факто она стала войной
22 марта 2024, 13:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правовой статус спецоперации не изменился, однако де-факто она превратилась для России в войну.
«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре», - пояснил Песков журналистам.

Однако он отметил, что де-факто, спецоперация переросла в войну после как в конфликт вступили страны Запада, которые оказывают Украине всевозможную поддержку, направленную на победу Киева в противостоянии с Москвой.


Напомним, ранее Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны после того, как коллективный Запад вмешался в проведение российской спецоперации на Украине.

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Аналитик Блохин заявил о генетической пропитке Польши российской угрозой
22 марта 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.
«Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других стран Запада. Политическое руководство Польши генетически пропитано этой мнимой «российской угрозой». Также они пытаются переключить внимание от этих фермеров. Вся польская элита настолько русофобская, что её задача «расти» и создавать новую на этой основе», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.

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#россия
#нато
#польша
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Стефанишина: Киев получил лишь 10% средств, необходимых для выживания
Премьер Стефанишина: «Ситуация на Украине очень плохая»
22 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/DmyTo

Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, «ситуация очень плохая», заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер пожаловалась на Киевском форуме безопасности, что за прошедшие два месяца Украина получила лишь мизерную долю от суммы финансовых средств, которые нужны для обеспечения выживания государству.

«Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая...», — сообщила Стефанишина.

Украине в среду 20 марта был отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе. О своей осведомленности либо неосведомленности данной новостью премьер ничего не сообщила.

Программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года.

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#украина
#евросоюз
#финансирование
#премьер-министр
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Нидерландская журналистка ван ден Энде заявила о военной пропаганде НАТО
22 марта 2024, 14:36

Фото: istockphoto.com/stormwatch153

Нидерландская независимая журналистка Соня ван ден Энде заявила, что сейчас Запад проводит военную пропаганду против России, выказывая военную риторику.
При этом, считает ван ден Энде, Россия не намерена вторгаться в Европу.

«Всё, что происходит, это большая пропаганда. Они, особенно Германия, знают, что у них недостаточно человеческих ресурсов. Бундесвер недостаточно подготовлен. У них нет достаточно солдат. Как они собираются сражаться против России?» — прокомментировала ситуацию в беседе с RT ван ден Энде.

А политолог Георгий Бовт добавил, что все европейские лидеры, делая какие-либо заявления, всегда думают, что действуют в интересах своей страны.

«Никто и никогда даже сам себе не признается, что он действует во имя каких-то тёмных сил. Макрон, например, считает, что Россия угрожает Европе, а он сам должен принять на себя некие лидерские функции, стать своего рода военным лидером Европы на фоне мямли Шольца», — добавил в беседе с «Царьградом» Бовт.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.

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#россия
#страны
#германия
#нато
#евросоюз
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Песков назвал планы ЕС ограничить импорт зерна из РФ нечестной конкуренцией
22 марта 2024, 13:57

Фото: istockphoto/Henadzi Pechan

Урсула фон дер Ляйен представила на саммите лидеров стран ЕС представила план по ограничению импорта зерновых из России в Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие действия явным проявлением недобросовестной конкуренции.
Он также отметил, что от такого шага в конечном итоге пострадают европейские потребители. Представитель Кремля отметил, что Россия имеет много альтернативных направлений для поставок за рубеж своей сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых. Экспертам предстоит просчитать, каким образом следует перенаправить товарные потоки, чтобы компенсировать потери от ограничений, уточнил Песков.

Ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что введение Евросоюзом повышенных пошлин на российское зерно незначительно отразится на отечественных производителях, поскольку их поставки в Европу и так невелики. По его мнению, реальную угрозу для европейских аграриев представляет экспорт с Украины.

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#россия
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#экспорт
#поставки
#песков
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Песков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым
22 марта 2024, 13:14

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Дмитрий Песков заявил, что Россия не может допустить на своих границах страны с планами отобрать Крым. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков подчеркнул, что Россия не допустит существование на своих границах страны, у которой есть желание использовать любые инструменты для того, чтобы забрать Крым себе, «не говоря уже о территории новых субъектов».

Как уточняет Песков, для России важно — освободить территорию новых регионов от киевского режима и обезопасить местных жителей в этих областях.

Предствитель Кремля заявил, что Россия находится в состоянии войны с того времени, как в зоне проведения спецоперации родилась «компашка» Украины и западных стран.

Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума: большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.

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Глава МИД Польши Сикорский: Власти США знали о диверсиях на «Северных потоках»
22 марта 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американские власти знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В интервью изданию Rzeczpospolita глава польского внешнеполитического ведомства не уточнил, кто именно, по его мнению, устроил взрывы на газопроводах. Он указал, что это сделали те, кто имел в этом определенную заинтересованность. Сикорский также добавил, что американская сторона имела определённую информацию о готовящейся диверсии, но никак этому не воспрепятствовала.

В сентябре 2022 года, когда произошли взрывы на «Северных потоках», Сикорский ещё не был главой министерства иностранных дел. Ещё тогда он заявил об участии Соединённых Штатов в подготовке диверсии. В своей социальной сети нынешний глава МИД Польши написал под снимком с места аварии: «Мелочь, а приятно. Спасибо, США!».

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Песков сделал шокирующее заявление о войне России и Запада
Песков: Россия находится в состоянии войны
22 марта 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Россия сейчас находится в состоянии войны, хотя начиналось всё со спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам приводит издание «Аргументы и факты».
«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия не допустит наличие на границе государства, которое готово использовать все доступные методы, чтобы отобрать Крым и другие новые российские территории.

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#операция
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#запад
#песков
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Глава МИД Польши назвал приглашение Украины в НАТО предлогом для войны с Россией
Сикорский: Приглашение Украины в НАТО может спровоцировать войну С Россией
22 марта 2024, 12:03

Фото:iStock/macky_ch

Приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.
По мнению министра, Москва считает потенциальное членство Киева в альянсе угрозой безопасности, а Европа не готова к открытым боевым действиям в сторону России.

Сикорский гарантировал, что на саммите Североатлантического альянса в июле вступление Украины в НАТО не планируется.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в альянс не будет легким, а Генсек НАТО Столтенберг уточнил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время ведения вооруженного конфликта.

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#польша
#мид
#нато
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Китай продолжает настаивать на достижении мира на Украине
Ли Хуэй: достижение мира на Украине остается первоочередной задачей
22 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/Sky_Blue

Главной задачей на сегодняшний день является достижение мира на Украине. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в рамках пресс-конференции по урешулированию кризиса на Украине.
«Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — заявил Ли Хуэй.

В ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй говорил, что Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии. Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон», в числе которых обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Китай выступает за планомерное урегулирование российско-украинского конфликта.

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#китай
#переговоры
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