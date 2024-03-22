Песков сделал шокирующее заявление о войне России и Запада

Фото: сайт Кремля
Россия сейчас находится в состоянии войны, хотя начиналось всё со спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам приводит издание «Аргументы и факты».
«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что Россия не допустит наличие на границе государства, которое готово использовать все доступные методы, чтобы отобрать Крым и другие новые российские территории.
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Элина Позднякова