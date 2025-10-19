МИД ФРГ отзовет своего дипломата из Грузии
МИД ФРГ решил отозвать своего дипломата из Грузии
Министерство иностранных дел Германии отзывает своего посла из Грузии. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщает азербайджанское издание Haqqin.az.
Отмечается, что 20 октября Совет ЕС по иностранным делам намеревается рассмотреть ситуацию в Грузии.
«В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Эрнста Питера] Фишера. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших шагах», — говорится в заявлении.
4 октября в Тбилиси начались протесты после объявления победы правящей партии «Грузинская мечта». Участники митингов призывали к захвату государственных учреждений, заявляя, что сначала займут резиденцию президента.
Глава Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что участники беспорядков управляются иностранными спецслужбами. Позднее премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил в беспорядках посла Евросоюза Павла Герчинского и добавил, что дипломат несет «особую ответственность» за события в Тбилиси.