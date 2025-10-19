МИД ФРГ отзовет своего дипломата из Грузии

19 октября 2025, 15:00

МИД ФРГ решил отозвать своего дипломата из Грузии

Фото: istockphoto/macky_ch

Министерство иностранных дел Германии отзывает своего посла из Грузии. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщает азербайджанское издание Haqqin.az.





Отмечается, что 20 октября Совет ЕС по иностранным делам намеревается рассмотреть ситуацию в Грузии.





«В течение многих месяцев грузинское руководство резко высказывается против Евросоюза (ЕС), Германии и лично посла Германии [Эрнста Питера] Фишера. Поэтому МИД Германии принял решение отозвать посла Фишера для консультаций о дальнейших шагах», — говорится в заявлении.