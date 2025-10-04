Десятки полицейских пострадали в ходе столкновения с протестующими в Тбилиси
В центре Тбилиси в ходе столкновений с протестующими пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передаёт НТВ.
Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что за беспорядками стоят иностранные агенты, которых вскоре нейтрализуют. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» охарактеризовало акцию протеста как попытку государственного переворота.
На фоне проходящих в стране выборов в столице вспыхнули протесты. Митингующие в субботу вечером прорвали выставленные полицией ограждения и проникли на территорию резиденции президента. Подавляющие акцию полицейские использовали перцовые спреи и водомёты.
Читайте также: