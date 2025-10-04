Десятки полицейских пострадали в ходе столкновения с протестующими в Тбилиси

04 октября 2025, 21:08

В Тбилиси 14 полицейских пострадали при столкновениях с протестующими

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

В центре Тбилиси в ходе столкновений с протестующими пострадали 14 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии, передаёт НТВ.