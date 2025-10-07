В Грузии арестовали организаторов штурма президентского дворца
В Грузии арестовали пятерых организаторов штурма президентского дворца, который произошёл 4 октября в день муниципальных выборов. Об этом сообщает издание Interpressnews.
Отмечается, что под стражу отправили оперного певца Паата Бурчуладзе, бывшего генпрокурора Грузии Муртаза Зоделава, а также оппозиционных политиков Ираклия Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Все обвиняемые отрицают свою вину и призывают граждан продолжать вести борьбу с властями.
Адвокаты фигурантов настаивали на отмене меры пресечения и освобождении своих клиентов, однако суд оставил решение в силе.
Напомним, что 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, в Грузии начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты прорвались во двор президентского дворца Орбелиани в Тбилиси.
