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МИД ФРГ выступил с призывом по России

BZ: МИД ФРГ призвал не приглашать Росиию на мероприятия по случаю Победы
Фото: istockphoto/photosvit

Фото: istockphoto/photosvit

МИД ФРГ порекомендовал муниципальным и районным властям не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом пишет издание Berliner Zeitung, ссылаясь на документ внешнеполитического ведомства.
«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости даже высылать незваных гостей», — сказано в материале.
Авторы написали, что представителям ФРГ при этом рекомендовано отправляться в другие страны, даже если там будут находиться российские и белорусские представители. Журналисты отметили, что некоторые главы райадминистраций земли Бранденбург задались вопросом, почему наказание касается потомков бойцов Красной армии, освободившей немцев от нацистов.

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«Содержите любовниц за свои деньги»: Лукашенко дал совет чиновникам
Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц не за государственный счет
04 апреля 2025, 21:11

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал чиновникам содержать своих любовниц не за государственный счет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — произнес политик на совещании по вопросам помощи организациям физкультуры и спорта.
Лукашенко подчеркнул, что отследить, куда на самом деле ушли деньги, — несложно. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что народ Белоруссии — вся его жизнь, и он приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей.

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Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами
04 апреля 2025, 20:20

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словацкий премьер Роберт Фицо хочет лично выразить благодарность России за победу над немецко-фашистскими захватчиками. Об этом политик заявил на памятном мероприятии в честь 80-летия освобождения Братиславы.
«Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!» — произнес Фицо.
В конце марта исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви говорил о том, что страну представят на параде Победы в столице. Дипломат подчеркнул, что в Израиле проходит акция «Бессмертный полк» и жители тоже участвуют в параде.

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«Позволить не могут»: Трамп назвал пошлины Китая против США паникой
Трамп заявил, что Китай неправильно сыграл, введя пошлины против США
04 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/Nastco

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай «запаниковал», введя ответные пошлины в отношении американской стороны. Заокеанский лидер уверен, что Пекин «сыграл неправильно».
«Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут», — написал республиканец в Truth Social.
Сегодня в Госсовете КНР заявили, что с 10 апреля вводятся ответные дополнительные пошлины на товары из США в 34%. Перед этим Трамп заявил о дополнительных пошлинах на импорт из-за рубежа. Уточнялось, что повышенные ставки коснутся практически всех. В Европе они составят 20%, а в отношении остальных тарифы будут рассчитываться, исходя их каждой конкретной ситуации. В Кремле уже отметили реакцию мировой экономики на действия Трампа.

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#сша
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#торговля
#война
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Китайский экономист объяснил, зачем Трамп развязал мировую торговую войну
Экономист Люн: пошлины Трампа направлены на возвращение производства в США
04 апреля 2025, 16:55

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Введение американским президентом Дональдом Трампом новых тарифных пошлин направлено на возвращение производства в США. Об этом заявил китайский экономист Эндрю Люн. Однако, по его словам, попытка Трампа обречена провал.
«Но это вряд ли произойдет, потому что все производственные цепочки в Соединенных Штатах были выдолблены спустя десятилетия, и таким образом американская экономика переключилась с производства на финансовые услуги, используя гегемонию доллара США», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание на то, как пошлины Трампа отразятся на стоимости нефти. В разговоре с RT аналитик отметил, что стоимость «черного золота» начала падать, так как тарифы затрудняют торговлю и делают некоторые товары неконкурентоспособными. Он подчеркнул, что экономическая активность падает и мир застыл в ожидании очередной рецессии, подобной той, что была во времена эпидемии коронавируса.
«То есть покупательская способность падает. И в любом случае получается, что товары начинают меньше перемещаться между странами. Это, в свою очередь, приводит к тому, что товаров меньше производят и, соответственно, меньше нужно энергии как таковой», — поделился эксперт.
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Появилось видео из онкоцентра в Йемене, по которому ударили американские ракеты
04 апреля 2025, 16:49

Фото: iStock/lusia599

Появилось видео из онкоцентра в Йемене, который был атакован США. Эксклюзивный репортаж снял корреспондент RT Стив Суини.
В телеэфире RT журналист продемонстрировал обломок одной из американских ракет, которые разрушили больницу. На нем можно разглядеть маркировку завода, который выпустил вооружение.
«США нанесли три удара по этому региону за несколько часов до того, как туда приехала съемочная команда», — отмечает издание.
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#вооружение
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