МИД ФРГ выступил с призывом по России

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МИД ФРГ порекомендовал муниципальным и районным властям не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы. Об этом пишет издание Berliner Zeitung, ссылаясь на документ внешнеполитического ведомства.
«Районам и муниципалитетам рекомендуется не направлять приглашения российским и белорусским дипломатам, а при необходимости даже высылать незваных гостей», — сказано в материале.Авторы написали, что представителям ФРГ при этом рекомендовано отправляться в другие страны, даже если там будут находиться российские и белорусские представители. Журналисты отметили, что некоторые главы райадминистраций земли Бранденбург задались вопросом, почему наказание касается потомков бойцов Красной армии, освободившей немцев от нацистов.
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Никита Кротов