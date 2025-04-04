«Содержите любовниц за свои деньги»: Лукашенко дал совет чиновникам

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал чиновникам содержать своих любовниц не за государственный счет. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — произнес политик на совещании по вопросам помощи организациям физкультуры и спорта.Лукашенко подчеркнул, что отследить, куда на самом деле ушли деньги, — несложно. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что народ Белоруссии — вся его жизнь, и он приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей.
Читайте также:
Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами
Китайский экономист объяснил, зачем Трамп развязал мировую торговую войну
Спецпредставитель Путина уточнил, что понадобится РФ и США для решения разногласий
Никита Кротов