Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами

На необитаемых островах Херд и Макдональд, являющихся внешними территориями Австралии, могут быть зарегистрированы какие-нибудь компании, поэтому президент США Дональд Трамп ввел в их отношении тарифные пошлины. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, Штаты вряд ли могли бы допустить такую оплошность при введении тарифов.