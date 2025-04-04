Фицо хочет лично поблагодарить Россию 9 мая за победу над фашистами

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Словацкий премьер Роберт Фицо хочет лично выразить благодарность России за победу над немецко-фашистскими захватчиками. Об этом политик заявил на памятном мероприятии в честь 80-летия освобождения Братиславы.
«Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!» — произнес Фицо.В конце марта исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви говорил о том, что страну представят на параде Победы в столице. Дипломат подчеркнул, что в Израиле проходит акция «Бессмертный полк» и жители тоже участвуют в параде.
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Никита Кротов