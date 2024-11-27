МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала

Призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к НАТО о необходимости сдерживать Россию обусловлен страхом Евросоюза за свое будущее. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, европейские элиты перебирают различные варианты, потому что находятся в ужасе из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.