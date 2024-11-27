МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала

Фото: iStock/photosvit
Министерство иностранных дел Германии заявило, что власти страны не закрывали бюро российского Первого канала в Берлине. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, российские корреспонденты могут свободно освещать события в Германии. Представитель отметил, что возникшая проблема может быть связана с визами.
Министерство находится на связи с немецкими журналистами, которые высылаются из России в качестве ответной меры, добавил он. Согласно информации источника, офис Первого канала в Берлине не закрыт.
Напомним, о решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.
Читайте также:
Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала
Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
Министерство находится на связи с немецкими журналистами, которые высылаются из России в качестве ответной меры, добавил он. Согласно информации источника, офис Первого канала в Берлине не закрыт.
Напомним, о решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.
Читайте также:
Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала
Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
Екатерина Коршунова