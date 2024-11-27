Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала НАТО оперативно создать систему сдерживания России, отметив, что Европа не справится с этой задачей самостоятельно, передает РИА Новости.
В прямом эфире газеты Zeit она заявила, что убедительная система возможна только в рамках альянса. Меркель подчеркнула, что Россия, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом, представляет серьезный вызов, и Вашингтон должен поддержать Европу в создании такой системы.
Экс-канцлер отметила, что приход к власти Дональда Трампа в США может усложнить процесс создания единого подхода. Однако, по её мнению, это необходимо для обеспечения безопасности на обозримую перспективу.
Ранее Парламентская ассамблея НАТО также выступила за разработку стратегического плана сдерживания России. В документе подчеркивается необходимость полной подготовки альянса к противодействию враждебным действиям Москвы.
Концепцию предложено представить на следующем саммите НАТО в Нидерландах.
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Экс-канцлер отметила, что приход к власти Дональда Трампа в США может усложнить процесс создания единого подхода. Однако, по её мнению, это необходимо для обеспечения безопасности на обозримую перспективу.
Ранее Парламентская ассамблея НАТО также выступила за разработку стратегического плана сдерживания России. В документе подчеркивается необходимость полной подготовки альянса к противодействию враждебным действиям Москвы.
Концепцию предложено представить на следующем саммите НАТО в Нидерландах.
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Мария Моисеева