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Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российская сторона объявит об ответных мерах на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


По словам Захаровой, ответные меры будут объявлены в среду, 27 ноября. Какими они будут, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не раскрыла.

О решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.

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В РФ продолжается работа по постановке на дежурство ракетного комплекса «Сармат»
27 ноября 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/МО РФ

В России активно проводится работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат». Об этом говорится в статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева для научно-методического журнала МО РФ «Вестник военного образования».
«Сегодня в РВСН введены в боевой состав ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат"», — говорится в материале.

РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

В статье отмечается, что выполнение госпрограммы положительно повлияло на обеспечение устойчивых темпов перевооружения российских ракетных полков. Таким образом, боевой состав РВСН более чем на 88% состоит из современных образцов ракетной техники.

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Дипломат Захарова: Запад исказил информацию о применении РФ «Орешника»
27 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Запад хотел исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию, рассказала в беседе с радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Для кого-то это был момент абсолютной паники (применение «Орешника» - прим. ред.), а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — пояснила дипломат.

Россия ударила по ВСУ «Орешником» в ответ на удары со стороны Украины по российским военным объектам на Брянщине и Курщине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что об испытаниях «Орешника» знал узкий круг лиц.

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#мид рф
#мария захарова
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В России появился праздник День морской пехоты
Путин официально установил День морской пехоты 27 ноября
27 ноября 2024, 10:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты. Об этом говорится в соответствующем указе, который доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Праздник, который посвящен подразделению ВС РФ праздник будет отмечаться 27 ноября. Уточняется, что соответствующие изменения вносятся в указ главы российского государства «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, который предназначен для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в иных видах боевых действий.

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Очередного министра обороны Китая подозревают в коррупции
FT: министра обороны Китая Дун Цзюня подозревают в коррупции
27 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/Fotonen

В Китае начали расследование по обвинению в коррупции главы Минобороны адмирала Дун Цзюня. Об этом сообщает The Financial Times.
Следствие в отношении коррупционных действий Цзюня проходит в рамках более масштабного расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая. Источники издания сообщают, что лидер КНР Си Цзиньпин начал крупное расследование в отношении руководства НОАК, а Дун Цзюнь «попал в ловушку». При этом не уточняется, в чем именно обвиняют главу МО страны.

Суд будут проходить в закрытом режиме, публично могут объявить лишь об отставке Цзюня.

Он вступил на пост главы МО Китая в декабре 2023 года и стал уже третьим подряд министром, которого подозревают в коррупционной деятельности.

Офицеры и официальные лица ВС США предполагают, что Си Цзиньпин не доверяет своим вооруженным силам, а это отрицательно скажется на создании потенциала для вторжения на Тайвань к 2027 году.

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#рф
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Reuters: команда Трампа думает о переговорах с Ким Чен Ыном
27 ноября 2024, 08:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Команда избранного президента США Дональда Трампа думает о проведении прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на собственные источники.
«Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

При этом пока не понятно, какой результат будет достигнут подобными дипломатическими усилиями. Некоторые источники утверждают, что Трамп хочет восстановить базовые взаимодействия межу США и КНДР, однако с какой целью это будет сделано и когда, пока неизвестно. Этот вопрос может отойти на второй план на фоне проблем внешней политики на Ближнем Востоке и конфликта на Украине.

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#нато
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#трамп
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Советника Трампа отстранили от встреч из-за скандала со взятками
WSJ: советника Трампа Эпштейна отстранили от ряда встреч переходной команды
27 ноября 2024, 08:34

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Советника избранного президента США Дональда Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого дома. Об этом информирует Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что Эпштейну запрещено посещать ряд встреч переходной команды. Согласно данным источника, из-за обвинений в отношении советника было начато расследование, касающееся инициатив, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать республиканскому политику кандидатуру за деньги.

Отмечается, что Эпштейн требовал до 100 тысяч долларов в месяц в обмен на свои услуги. Сам он отрицает обвинения.

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Маск предсказал крах пилотируемой авиации в будущих войнах
Илон Маск: пилотируемые самолеты не выживут в войнах будущего, их заменят дроны
27 ноября 2024, 03:28

Илон Маск (фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация утратит свою актуальность в войнах будущего.
По его словам, главным оружием станут дроны и гиперзвуковые ракеты, а истребители, управляемые людьми, будут быстро уничтожены.

Ранее Маск неоднократно выступал за использование беспилотников в конфликтах, утверждая, что это сократит число погибших. В мае он заявлял, что войны будущего должны вестись исключительно с помощью беспилотных технологий.

Также миллиардер считает, что победу в таких войнах одержат страны, обладающие лучшими дронами.

Маск критически высказался о боевом самолете F-35 Lightning, назвав его провальным проектом. По его мнению, попытка сделать истребитель универсальным привела к созданию посредственной машины, не выделяющейся ни в одной из задач.

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#машины
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#истребители
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#дроны
#сша
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Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
Меркель: НАТО обязано создать систему сдерживания России как можно быстрее
27 ноября 2024, 02:21

Фото: iStock/macky_ch

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала НАТО оперативно создать систему сдерживания России, отметив, что Европа не справится с этой задачей самостоятельно, передает РИА Новости.
В прямом эфире газеты Zeit она заявила, что убедительная система возможна только в рамках альянса. Меркель подчеркнула, что Россия, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом, представляет серьезный вызов, и Вашингтон должен поддержать Европу в создании такой системы.

Экс-канцлер отметила, что приход к власти Дональда Трампа в США может усложнить процесс создания единого подхода. Однако, по её мнению, это необходимо для обеспечения безопасности на обозримую перспективу.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО также выступила за разработку стратегического плана сдерживания России. В документе подчеркивается необходимость полной подготовки альянса к противодействию враждебным действиям Москвы.

Концепцию предложено представить на следующем саммите НАТО в Нидерландах.

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#рф
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#защита
#ядерное оружие
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США захотели от Европы увеличения оборонных расходов
Советник Трампа Уолтц призвал Европу к увеличению оборонных расходов
27 ноября 2024, 01:31

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал страны Европы увеличить оборонные расходы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Палм-Бич.
Уолтц отметил, что экономика ЕС сравнима с экономикой США, но только половина стран НАТО выполняют минимальные требования по оборонному бюджету. Он похвалил Польшу, Великобританию и страны Балтии за значительные вложения в оборону, но указал, что другие члены альянса отстают.

Во время встречи обсуждались «жесткие и прямые вопросы» по выполнению финансовых обязательств.

Ранее Уолтц также подчеркнул внимание Трампа к поиску решения конфликта на Украине. По его словам, необходимо определить участников переговоров и разработать рамки соглашения для прекращения боевых действий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, где тот проявил интерес к российскому президенту Владимиру Путину и конфликту между Россией и Украиной.

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