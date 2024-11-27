Захарова анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Российская сторона объявит об ответных мерах на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, ответные меры будут объявлены в среду, 27 ноября. Какими они будут, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не раскрыла.
О решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.
Читайте также:
Власти Германии закроют немецкое бюро Первого канала
Матвиенко: у России есть супероружие, чтобы адекватно ответить в случае агрессии
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
Екатерина Коршунова